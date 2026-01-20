PS4 : classement 2025 des jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store européen

Les incontournables de la PS4 toujours au sommet





L’année 2025 confirme une tendance déjà bien installée, la PS4 continue d’attirer massivement les joueurs sur le PlayStation Store européen. Malgré l’arrivée de nouvelles générations, la console de Sony Interactive Entertainment reste un pilier du jeu vidéo, portée par un catalogue riche et des valeurs sûres. Des mastodontes comme Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V ou encore Minecraft dominent largement le classement, preuve que certaines aventures traversent les années sans prendre une ride.

Entre sport, action et grands classiques





Le classement 2025 illustre parfaitement la diversité des goûts des joueurs. Les amateurs de football plébiscitent encore EA SPORTS FC 26 et EA SPORTS FC 25, tandis que les fans d’action et d’aventure se tournent vers Assassin’s Creed Odyssey, Origins ou Batman: Arkham Knight. Les expériences coopératives comme A Way Out et Unravel Two trouvent également leur public, tout comme les titres multijoueurs explosifs à l’image de Battlefield V, Battlefield 4 ou Mortal Kombat X. Une sélection éclectique qui montre à quel point la PS4 reste une plateforme incontournable.

Red Dead Redemption 2 A Way Out EA SPORTS FC 26 The Forest EA SPORTS FC 25 Grand Theft Auto V Minecraft Need for Speed Heat STAR WARS Battlefront II Batman: Arkham Knight Unravel Two Kingdom Come: Deliverance Battlefield V Mortal Kombat X Gang Beasts Assassin’s Creed Odyssey Hogwarts Legacy Battlefield 4 Assassin’s Creed Origins Middle-earth: Shadow of War





Une longévité impressionnante pour la console de Sony





Ce top des téléchargements 2025 confirme une chose, la PS4 n’a pas dit son dernier mot. Entre blockbusters intemporels, licences sportives annuelles et grands jeux d’aventure, le catalogue continue de séduire un public fidèle et varié. Même face aux nouvelles consoles, les joueurs européens restent attachés à ces classiques qui font encore battre le cœur du PlayStation Store. Une preuve supplémentaire que certaines légendes vidéoludiques sont tout simplement indémodables.

