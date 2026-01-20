Actualité PS4
PS4 : classement 2025 des jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store européen

par
Source: Playstation

Une année de plus, et toujours les mêmes stars qui squattent les disques durs des joueurs européens.

Les incontournables de la PS4 toujours au sommet

L’année 2025 confirme une tendance déjà bien installée, la PS4 continue d’attirer massivement les joueurs sur le PlayStation Store européen. Malgré l’arrivée de nouvelles générations, la console de Sony Interactive Entertainment reste un pilier du jeu vidéo, portée par un catalogue riche et des valeurs sûres. Des mastodontes comme Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V ou encore Minecraft dominent largement le classement, preuve que certaines aventures traversent les années sans prendre une ride.

PS4 Console best play to play image

Entre sport, action et grands classiques

Le classement 2025 illustre parfaitement la diversité des goûts des joueurs. Les amateurs de football plébiscitent encore EA SPORTS FC 26 et EA SPORTS FC 25, tandis que les fans d’action et d’aventure se tournent vers Assassin’s Creed Odyssey, Origins ou Batman: Arkham Knight. Les expériences coopératives comme A Way Out et Unravel Two trouvent également leur public, tout comme les titres multijoueurs explosifs à l’image de Battlefield V, Battlefield 4 ou Mortal Kombat X. Une sélection éclectique qui montre à quel point la PS4 reste une plateforme incontournable.

  1. Red Dead Redemption 2
  2. A Way Out
  3. EA SPORTS FC 26
  4. The Forest
  5. EA SPORTS FC 25
  6. Grand Theft Auto V
  7. Minecraft
  8. Need for Speed Heat
  9. STAR WARS Battlefront II
  10. Batman: Arkham Knight
  11. Unravel Two
  12. Kingdom Come: Deliverance
  13. Battlefield V
  14. Mortal Kombat X
  15. Gang Beasts
  16. Assassin’s Creed Odyssey
  17. Hogwarts Legacy
  18. Battlefield 4
  19. Assassin’s Creed Origins
  20. Middle-earth: Shadow of War

Red Dead Redemption 2 14 12 2019

Une longévité impressionnante pour la console de Sony

Ce top des téléchargements 2025 confirme une chose, la PS4 n’a pas dit son dernier mot. Entre blockbusters intemporels, licences sportives annuelles et grands jeux d’aventure, le catalogue continue de séduire un public fidèle et varié. Même face aux nouvelles consoles, les joueurs européens restent attachés à ces classiques qui font encore battre le cœur du PlayStation Store. Une preuve supplémentaire que certaines légendes vidéoludiques sont tout simplement indémodables.

Vous pouvez acheter Red Dead Redemption 2 sur Amazon à 14,90 €.

redacteur vignetteMartial DUCHEMIN
Rédacteur en chef - Spécialiste Japon
Résident au Japon qui a trois passions dans la vie : les jeux vidéo, les figurines, et la bouffe. Adore les balades à Akiba, le retrogaming, et les salles d'arcade. Ma vie est vouée à Dragon Ball.
