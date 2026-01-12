Dragon Ball Z: Kakarot, enfin une date de sortie pour la partie 2 du DLC Daima !

Un succès mondial confirmé





Sorti sur consoles et PC, Dragon Ball Z: Kakarot continue de s’imposer comme l’un des jeux les plus marquants de la licence. Bandai Namco annonce que le titre a désormais dépassé les 10 millions de copies vendues à travers le monde, un chiffre qui confirme l’attrait durable de cette adaptation orientée action-RPG. Depuis son lancement, le jeu propose de revivre les grandes sagas de Dragon Ball Z tout en intégrant des phases d’exploration et de progression inédites, séduisant aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus.

Une bande-annonce pour célébrer l’événement





Pour marquer ce cap important, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Celle-ci revient sur les moments forts du jeu, mettant en avant les combats emblématiques, les séquences narratives majeures et l’évolution du projet depuis sa sortie. Cette vidéo commémorative sert également à remercier la communauté, tout en rappelant l’ampleur du contenu déjà disponible, enrichi au fil du temps par différentes mises à jour et extensions.

Une annonce surprise pour Daima





La célébration ne s’arrête pas là. En fin de bande-annonce, une annonce inattendue a retenu l’attention : la partie 2 de Daima dispose désormais d’une date de sortie fixée au 15 janvier 2026. Cette révélation vient compléter l’annonce des ventes record et ouvre une nouvelle perspective pour l’avenir de Dragon Ball Z: Kakarot. Nous retenons surtout la volonté de l’éditeur de continuer à faire vivre le jeu sur la durée, en s’appuyant sur le succès commercial et l’engagement constant de sa communauté.

