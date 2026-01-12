Dragon Ball Z: Kakarot, enfin une date de sortie pour la partie 2 du DLC Daima !par Martial Duchemin
Le RPG inspiré de l’univers de Goku franchit un cap symbolique et réserve une surprise aux fans.
Un succès mondial confirmé
Sorti sur consoles et PC, Dragon Ball Z: Kakarot continue de s’imposer comme l’un des jeux les plus marquants de la licence. Bandai Namco annonce que le titre a désormais dépassé les 10 millions de copies vendues à travers le monde, un chiffre qui confirme l’attrait durable de cette adaptation orientée action-RPG. Depuis son lancement, le jeu propose de revivre les grandes sagas de Dragon Ball Z tout en intégrant des phases d’exploration et de progression inédites, séduisant aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus.
Une bande-annonce pour célébrer l’événement
Pour marquer ce cap important, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Celle-ci revient sur les moments forts du jeu, mettant en avant les combats emblématiques, les séquences narratives majeures et l’évolution du projet depuis sa sortie. Cette vidéo commémorative sert également à remercier la communauté, tout en rappelant l’ampleur du contenu déjà disponible, enrichi au fil du temps par différentes mises à jour et extensions.
Une annonce surprise pour Daima
La célébration ne s’arrête pas là. En fin de bande-annonce, une annonce inattendue a retenu l’attention : la partie 2 de Daima dispose désormais d’une date de sortie fixée au 15 janvier 2026. Cette révélation vient compléter l’annonce des ventes record et ouvre une nouvelle perspective pour l’avenir de Dragon Ball Z: Kakarot. Nous retenons surtout la volonté de l’éditeur de continuer à faire vivre le jeu sur la durée, en s’appuyant sur le succès commercial et l’engagement constant de sa communauté.
Lire aussi : TEST Dragon Ball Z: Kakarot, une édition PS5 et Xbox Series X clinquante ?
Vous pouvez acheter Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition sur :