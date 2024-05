QuestGamesOptimizer (QGO) vient de franchir les 700 jeux optimisés !

Si l'acronyme QGO ou bien même le nom QuestGamesOptimizer ne vous dit rien, vous avez surement loupé quelque chose. La célèbre application française d'optimisation des jeux Meta Quest développée par Anagan79, brille dans le paysage de la réalité virtuelle et a su séduire des dizaines de milliers d'utilisateurs dans le monde entier (+ 150 pays), et ce, depuis un peu plus de deux ans. Aujourd'hui la communauté autour de l'app est grande et bienveillante et ramène chaque jour de nouveaux adeptes heureux de pouvoir profiter de tout le potentiel de leurs casques.

Pour les retardataires, il s'agit d'un lanceur d'applications destiné aux applications autonomes des Meta Quest 1/2/3/Pro qui améliore en tout point vos conditions de jeu sur plus de 700 titres actuellement (et la liste s'allonge de jour en jour). QuestGamesOptimizer débloque en quelque sorte le God Mode en vous donnant accès à différents leviers pour changer de façon drastique les capacités et les performances de votre appareil tout en allant beaucoup plus loin en terme de niveaux de performances et de personalisation que ce que SideQuest propose, et surtout de façon autonome et sans manipulations laborieuse. Par ailleurs, lanceur d'application vous permet d'organiser l'ensemble de vos applications officielles et de sources inconnues, de les cacher, de les désinstaller, d'afficher vos temps de jeux, l'espace restant dans votre casque, la version actuelle du logiciel du casque, de parcourir vos fichiers, de désactiver le Guardian (limites virtuelles), le capteur de proximité, etc...

Chaque jeu possède différents profils pour afin d'améliorer la durée de vie de la batterie et réduire la chauffe du casque, d'améliorer la fluidité, ou encore la qualité d'image. QuestGamesOptimizer est un couteau suisse que chacun peut s'approprier pour modifier à souhait ses applications autonomes. Il existe aujourd'hui près de 4000 profils de jeu officiels et plus de 126 000 profils utilisateurs. Tout est sauvegardé dans votre appareil, que ce soit l'organisation de vos applications, les profils créés, les profils activés ou non, etc., de sorte à ne pas refaire chaque manipulation. Vos données sont aussi sauvegardées sur votre compte QGO.

QGO vous donne aussi les capacités d'aller ici encore, plus loin que partout ailleurs dans la personnalisation de la capture vidéo pour par exemple filmer vos parties et ou Passthrough en 3D (side by side) ou en réglant la qualité d'image, le débit vidéo, etc...

QuestGamesOptimizer permet d'outrepasser les limitations que Meta impose aux studios (performance, chauffe, consommation de la batterie, résolution, etc...) en débloquant des niveaux de performances prévus pour la machine, mais hors d'accès des développeurs et surtout d'améliorer l'ensemble des titres du stores, c'est à dire les anciens jeux délaissés et non mis à jour pour tirer parti des capacités des appareils actuels mais aussi d'améliorer encore plus les jeux déjà optimisés pour le Quest 3 par exemple.

À titre de comparaison, Meta impose aux jeux actuels de tourner en 1680x1760px quand QGO pousse certains jeux au-delà des 3500x3666px c'est à dire que l'image est plus nette de plus de 200% ! Image plus nette signifie moins de fatigue oculaire, meilleure acuité visuelle (idéal pour shooter de loin dans les FPS ou lire des textes qui semblaient flous auparavant), et moins de sensation de nausée, si en plus couplé à une meilleure fluidité. Meta impose aussi aux développeurs de ne pas dépasser pour le GPU les 545Mhz alors que QGO grimpe à 690Mhz, et dans l'autre sens, ni les développeurs, ni Meta n'ont pas la possibilité de mettre le CPU et le GPU en mode économie d'énergie, mais c'est possible avec l'application. Il en va de même pour le taux de rafraichissement dynamique (qui s'apparente au VRR), uniquement rendu possible par l'application d'Anagan79.

Vous l'aurez compris, il s'agit du moyen ultime pour améliorer votre casque et l'ensemble de vos jeux. Les utilisateurs sont unanimes : l'essayer c'est l'adopter, et une fois testé, il vous sera très difficile de vous en passer. QuestGamesOptimizer est mis à jour régulièrement. La 37ème mise à jour gratuite est parue il y a quelques jours.

Plus d'information sur la page du développeur : https://anagan79.itch.io/quest-games-optimizer