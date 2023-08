Un studio spécialiste des jeux tactiques ferme alors qu'il vient de sortir un nouveau titre très apprécié

Mimimi Games, en plus d'avoir un nom rigolo, est un studio qui a fait parler de lui en bien ces dernières années. Entre deux Shadow Tactics, il a accouché de l'excellent Desperados III, un jeu d'infiltration tactique au Far West, et il a lancé il y a quelques jours seulement un titre similaire avec des pirates, Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Un titre qui a reçu un bon accueil critique avec 87/100 sur Metacritic et des évaluations « très positives » sur Steam, mais voilà que Mimimi Games annonce que Shadow Gambit: The Cursed Crew sera son dernier jeu. Dans un communiqué partagé sur son site officiel, le studio allemand annonce qu'il ne développera plus d'autres jeux vidéo, mais il va continuer à s'occuper de Shadow Gambit: The Cursed Crew pendant les prochains mois, avec notamment du contenu attendu d'ici la fin de l'année. Et surtout, il va aider ses employés à trouver de nouveaux postes dans l'industrie afin d'éviter une période de chômage.

Fondé en 2011, Mimimi Games aura donc œuvré pendant une douzaine d'années, proposant des jeux d'infiltration tactiques en temps réel très sympathiques, mais son histoire se termine déjà. Vous pouvez quand même retrouver Shadow Gambit: The Cursed Crew à 35,99 € sur Gamesplanet.