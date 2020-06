Desperados III : une bande-annonce de lancement qui mélange gameplay et live-action

Franchise bien connue des joueurs PC, Desperados a débuté en 2001, et un second volet a vu le jour en 2006. Autant dire que ce Desperados III était très attendu par la communauté depuis près de 15 ans, et le jeu est enfin disponible depuis cette semaine sur ordinateurs et consoles de salon.

Pour fêter ça, Mimimi Games et THQ Nordic n'ont évidemment pas manqué de partager une bande-annonce de lancement, et comme pour la vidéo avec des miniatures, les studios ont voulu un peu changer en proposant une vidéo mélangeant les séquences de gameplay et les passages en live-action. Le Far West est impitoyable, comme nous le rappellent ces quatre minutes de bande-annonce à retrouver ci-dessus.

Desperados III est donc disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.