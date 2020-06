Desperados III : une impressionnante bande-annonce avec des figurines dévoilée

THQ Nordic et Mimimi Games ont déjà dévoilé un tas de bandes-annonces pour Desperados III, la dernière en date proposait d'ailleurs de faire des choix pour découvrir quelques séquences du jeu tactique. Et comme la franchise arbore une caméra en vue isométrique, cela a inspiré une nouvelle vidéo pour le moins originale.

Les studios ont ainsi fait appel à Clemens Wirth pour réaliser une bande-annonce de Desperados III à l'aide de petites figurines. Habitué au modélisme, le réalisateur a recréé plusieurs environnements de Desperados III, y a placé quelques figurines et, grâce à quelques effets numériques, donné vie à l'ensemble pour reproduire des séquences de gameplay avec John Cooper et son gang. La transition avec les images du jeu est d'ailleurs impressionnante, comme tout le travail accompli, et un making of fort intéressant est à retrouver juste ici :

Pour rappel, la date de sortie de Desperados III est fixée au 16 juin 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.