Desperados III : le gameplay expliqué dans une longue vidéo

Dans quelques semaines sortira Desperados III, nouveau jeu de THQ Nordic et Mimimi Games. Le titre nous emmènera au Far West, et il est présenté comme un jeu d'infiltration tactique en temps réel. De peur que les joueurs soient perdus face à ce terme plutôt original, les studios ont partagé cette semaine une nouvelle vidéo du jeu :

Bon, en lisant calmement la description de Desperados III, il paraît évident que le gameplay est finalement assez simple à aborder, nous avons là un jeu tactique avec une caméra en vue isométrique, le joueur contrôle plusieurs personnages et doit accomplir l'objectif, souvent en éliminant des ennemis. Ce n'est pas sorcier, mais le gameplay a quand même quelques subtilités grâce aux capacités uniques des personnages jouables.

Pour rappel, la date de sortie de Desperados III est fixée au 16 juin 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

