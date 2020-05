Desperados III : le trappeur Hector Mendoza présenté en vidéo

En attendant la sortie de Desperados III, qui se fera le mois prochain sur ordinateurs et consoles de salon, THQ Nordic et Mimimi Games continuent de présenter les héros jouables dans le jeu tactique en temps réel. Après Isabelle Moreau, Doc McCoy et John Cooper, voici donc Hector Mendoza :

Trappeur barbu et bourru, Hector Mendoza ne fait pas toujours dans la finesse et aime se battre au corps à corps avec sa hache, mais son piège à ours est également bien pratique pour attirer les ennemis dans une embuscade. Comme si tout cela ne suffisait pas, Hector peut également se servir d'un fusil à pompe pour éliminer plusieurs adversaires d'un seul coup.

La date de sortie de Desperados III est fixée au 16 juin 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec une édition collector au programme.