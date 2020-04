Desperados III : une édition collector dévoilée en vidéo

Desperados III doit normalement arriver dans les prochains mois sur ordinateurs et consoles de salon, mais en attendant le lancement de leur jeu de stratégie tactique au Far West, Mimimi Games et THQ Nordic viennent de dévoiler une édition collector pour Desperados III, présentée dans une courte bande-annonce :

Voici le contenu de l'édition collector de Desperados III :

Desperados of Dice Town (version française) 19,98 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 19,98€.

5 figurines de 16 cm ;

Une boîte à musique jouant un extrait de la bande originale ;

Un artbook ;

La bande originale sur CD ;

8 cartes postales ;

Le Season Pass avec trois missions additionnelles, qui sortiront en 2020 ;

Une boîte premium.

Cette édition collector plutôt prestigieuse de Desperados III vaudra quand même son prix, comptez 109,99 € sur PC et 119,99 € sur PS4 et Xbox One. Pour rappel, le titre est toujours attendu dans le courant de l'été 2020 sur ces trois plateformes.