Shadow Gambit: The Cursed Crew, un jeu de stratégie et d'infiltration chez les pirates dévoilé par les développeurs de Desperados III

Avec Shadow Tactics: Blades of the Shogun puis Desperados III, Mimimi Games s'est construit un CV pour le moins impressionnant, les deux jeux tactiques ont séduit les amateurs du genre et ces derniers attendent la prochaine production du studio avec impatience. Après le Japon féodal et le Far West, direction l'univers des pirates avec Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Si le contexte du jeu change, le gameplay restera sensiblement le même. Shadow Gambit: The Cursed Crew sera un jeu de stratégie et d'infiltration permettant de contrôler un équipage de pirates pour voguer dans les Caraïbes et partir à la recherche du trésor du Capitaine Mordechai. Le titre inclura quand même des éléments surnaturels, comme de la magie, voici tout ce qu'il faut savoir :

Shadow Gambit: The Cursed Crew est un tout nouveau jeu d'infiltration stratégique se déroulant au cours d'une version alternative de l'âge d'or de la piraterie. La malédiction des Âmes Perdues hante un mystérieux chapelet d'îles surnommé les Caraïbes Perdues et tombé sous le joug des impitoyables forces de l'Inquisition. Ces soldats fanatiques honnissent tout ce qui a trait au surnaturel et pourchassent sans relâche les pirates maudits tels que vous, à l'aide d'un feu sacré capable de consumer les âmes. Constituez votre équipage de pirates maudits : Embarquez dans un voyage épique avec la pirate maudite Afia, et retrouvez les légendaires Perles Noires qui lui permettront de ramener à la vie un équipage de têtes brûlées qui la secondera dans sa quête.Chacun des huit membres de l'équipage peut être contrôlé par le joueur et dispose d'une personnalité bien marquée, ainsi que de pouvoirs surnaturels uniques. Propulsez vos alliés ou vos ennemis avec le canon magique de Gaëlle, utilisez l'ancre des âmes de M. Mercury pour ouvrir un portail vers une autre dimension, ou traversez l'espace-temps en une fraction de seconde avec Afia, afin d'embrocher vos adversaires avant qu'ils puissent comprendre ce qui leur arrive. Soyez plus rusé que vos ennemis : Dérobez un trésor mystérieux aux pouvoirs mystiques pour défier la puissante armée de l'Inquisition. Infiltrez-vous au cœur des forteresses ennemies. Faufilez-vous en toute discrétion derrière les lignes ennemies. Associez intelligemment les pouvoirs magiques des membres de votre équipage pour prendre le dessus sur de nombreux ennemis aux profils variés. Ressentez une jubilation intense quand votre plan méticuleusement préparé se déroule sans le moindre accroc. Votre navire, votre base d'opérations : Naviguez à bord du Red Marley, un bateau fantôme doté d'une âme bien vivante ! Sur le pont, planifiez votre prochaine excursion ou passez du temps avec vos compagnons d'infortune. Apprenez à mieux connaître ces pirates maudits légendaires des Caraïbes Perdues. Grâce aux missions individuelles associées à chaque personnage, vous en saurez plus sur leur histoire et leur personnalité, et découvrirez comment le destin les a conduits à se retrouver à vos côtés. Explorez les îles des Caraïbes Perdues : Débarquez sur plusieurs îles exotiques des Caraïbes Perdues. Des sites arcaniques gorgés de magie des âmes maudites aux plages tropicales, en passant par les villes aux rues tortueuses dans lesquelles résonnent les chants de marins, chaque île propose un bac à sable d'aventures conçues avec soin. Jouez comme bon vous semble : Sélectionnez librement les membres d'équipage qui vous accompagneront dans chaque mission.Utilisez leurs capacités uniques pour découvrir de nouvelles stratégies afin de contrecarrer les plans de l'Inquisition. Choisissez vos points d'entrée et de sortie pour chaque île, privilégiez la discrétion ou lancez-vous dans une approche frontale en fonction de votre style de jeu, et tirez parti au mieux de l'environnement. Amusez-vous à expérimenter différents types de stratégies ! Manipulez le temps et expérimentez : La puissante magie de manipulation du temps de votre bateau pirate est à votre disposition. Mettez le temps en pause pour étudier vos options stratégiques et créer une file d'attente d'actions pour vos personnages. Capturez une image de chaque instant, afin de pouvoir y retourner immédiatement si les choses venaient à mal tourner. Modifiez votre approche tactique pour découvrir, à votre rythme, vos propres solutions à chaque défi du jeu.

Shadow Gambit: The Cursed Crew est attendu dans le courant de l'année 2023 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà découvrir une première bande-annonce ainsi qu'une vidéo de gameplay ci-dessus, et retrouver Desperados III à 35,99 € sur Gamesplanet.