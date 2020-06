Desperados III met en avant ses grosses notes en vidéo

Disponible depuis le 16 juin dernier sur ordinateurs et consoles de salon, Desperados III est pour rappel un jeu de stratégie tactique édité par THQ Nordic et développé par Mimimi Games, qui s'était déjà fait une belle réputation avec Shadow Tactics: Blades of the Shogun en 2016. Et encore une fois, le savoir-faire du studio allemand a payé.

Les studios viennent en effet de partager une nouvelle bande-annonce de Desperados III qui met en avant les notes reçues par le jeu, et elles sont très bonnes, avec du 96/100, du 90/100, du 9,5/10 et même un 100/100 de la part de Windows Central. Les testeurs vantent le gameplay tactique du jeu, ainsi que son côté infiltration vraiment réussi, tandis que nos confrères de JeuxVideo.com parlent même de « la nouvelle référence du genre », rien que ça !

Pour rappel, Desperados est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il est vendu 49,99 € à la Fnac.