Desperados III : un mode Bounty et un éditeur de niveaux lancés dans une mise à jour gratuite

Sorti en juin dernier sur ordinateurs et consoles de salon, Desperados III est pour rappel un jeu de stratégie au Far West permettant de contrôler plusieurs personnages au fil des missions pour accomplir des objectifs. Le titre a séduit la presse, et le développeur Mimimi Games publie une mise à jour gratuite.

Cette update pour Desperados III inclut notamment le mode Bounty, qui permet de participer à toutes les missions (à partir du second chapitre) avec n'importe quel personnage, de quoi faire varier l'expérience et compléter intégralement l'aventure avec le héros de votre choix par exemple. L'autre nouveauté, c'est le Level Editing Cheats, qui permet de créer ses propres missions en ajustant de nombreux paramètres dans les niveaux, permettant ainsi de placer un maximum d'explosifs et de mitrailleuses Gatling pour faire un carnage, et il est même possible de partager ses créations avec les autres joueurs.

Desperados III est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez le retrouver à 24,96 € sur Amazon.fr.