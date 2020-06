Razer for Life : le constructeur invite les joueurs à donner leurs Razer Silver pour distribuer des masques chirurgicaux

Razer a toujours incité les joueurs à rester chez eux pour éviter la propagation du COVID-19, mais le fabricant de périphériques pour gamers va plus loin et propose d'utiliser les Razer Silver, la monnaie liée à Razer Cortex, la plateforme du constructeur, afin de financer l'achat de masques chirurgicaux pour les professionnels de la santé.

Mieux encore, pour obtenir gratuitement des Razer Silver, il suffit de jouer à des jeux compatibles sur ordinateurs ou mobiles via Razer Cortex, les points servent normalement à obtenir du matériel, des cartes cadeaux numériques et des jeux, mais les joueurs sont invités à les donner pour les médecins et infirmiers. Min Liang Tan, directeur général de Razer, précise :

Nous demandons à la communauté des joueurs de faire ce que nous faisons le mieux, rester à la maison et jouer, et maintenant pour une bonne cause aussi. L'écosystème unique de Razer, composé de matériel, de logiciels et de services, a toujours été orienté vers le joueur et nous avons maintenant un moyen de permettre à la communauté des joueurs de contribuer directement aux initiatives clés de Razer dans le cadre de COVID-19. Pour ceux qui sont assez joueurs pour relever le défi, nous sommes impatients de voir combien de masques nous pouvons promettre ensemble.

Les joueurs les plus généreux peuvent également utiliser leurs Razer Gold pour les échanger contre 1 000 Razer Silver et aider aux dons. Grâce à cette initiative, le constructeur affirme avoir donné plus de 30 000 masques dans le monde, mais il compte attendre le million à l'avenir.