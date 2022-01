Razer Zephyr : la mention N95 retirée par le constructeur

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les masques sont devenus des accessoires légion en Occident, bien utiles pour se protéger et protéger les autres contre les virus et bactéries présentes dans l'air. Le masque chirurgical est partout, des modèles en tissu sont aussi là, mais Razer voulait faire l'original avec le Project Hazel, par la suite renommé Zephyr et commercialisé pour un peu plus de 100 €.

Razer présentait alors le Zephyr comme une protection respiratoire N95 avec des ventilateurs actifs, amovibles et rechargeables, livré avec une boîte à UV pour la désinfection. La norme N95 est l'équivalent aux États-Unis du FFP2 utilisé en France, assurant une qualité de filtration de très haute qualité, idéal pour pleinement se protéger du COVID-19 donc. Sauf que seul le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) est autorisé à délivrer cette certification N95, ce qu'elle n'a pas fait pour le Zephyr de Razer, comme l'a soulignée la vidéaste chinoise Naomi Wu.

Razer n'était pas totalement en tort. Sur son site officiel, il expliquait alors que ses tests réalisés en interne montraient un taux de filtration équivalent, voire supérieur, à la norme N95. Mais la structure du masque en elle-même, composée de plastique, n'assure pas une isolation suffisamment saine pour que l'air ne soit pas contaminé, même avec des filtres de qualité. Depuis, le constructeur affiche en gros sur sa boutique un message expliquant que le Zephyr n'est pas un masque N95, les choses sont claires, mais l'intérêt est bien plus limité...