Razer dévoile la Viper V3 Pro, déjà validée par un champion de Valorant

Souris emblématique du catalogue de Razer, la Viper évolue encore en 2024. Après la déjà très performante Viper V3 HyperSpeed lancée l'année dernière, le constructeur dévoile aujourd'hui la Viper V3 Pro, Razer met déjà en avant « son poids plume et ses technologies de pointe ».

Razer entre dans les détails pour présenter sa Viper V3 Pro :

La performance en ligne de mire

Au cœur de la Viper V3 Pro se trouve le capteur optique Razer Focus Pro 35K de 2ème génération, qui permet d'atteindre une précision exemplaire de 99,8 %. Les joueurs peuvent désormais affiner au DPI près la sensibilité de leur souris par le biais de Synapse, ou encore de la synchroniser avec les réglages paramétrés sur leur précédente souris.

Une fois alliée au dongle qui intègre les technologies de pointe de la marque, comme Razer HyperSpeed Wireless et Razer HyperPolling, cette souris taillée pour l'esport permet d'atteindre un taux de rapport (HyperPolling) de 8000 Hz. Elle garantit ainsi une faible latence pour une réactivité inégalée et des performances extrêmes. Les joueurs profitent ainsi de la certitude que chacun de leur mouvement et chacun de leur clic sont parfaitement synchronisés avec le déroulement de l'action à l'écran, et ce même pendant les parties compétitives les plus exigeantes.

Validée en compétition par les joueurs pros

Avec seulement 54 grammes sur la balance, la Viper V3 Pro a fait l'objet d'une refonte complète, basée sur les retours de joueurs professionnels. En effet, depuis octobre 2023, son prototype a été rigoureusement testé par plus de 45 joueurs professionnels dans pas moins de cinq tournois majeurs, confirmant de ce fait que la souris est parée à faire face aux compétitions de haut niveau. Parmi ses changements notables, la souris propose des patins plus larges, un revêtement plus agréable au toucher, un bouton DPI judicieusement placé sous la souris et des boutons latéraux plus espacés pour éviter les erreurs de clics.

Une fiabilité à toute épreuve

En 2023, Razer crée un précédent dans l'industrie grâce au tout premier taux de rapport sans fil au monde capable d'atteindre les 8000 Hz, tout en proposant une latence de clic inégalée de 0,461ms. La nouvelle fonctionnalité « changement automatique du taux de rapport » ajuste donc automatiquement le polling rate pendant les sessions de jeu afin d'optimiser la batterie de la souris, sans nuire à l'expérience. Les joueurs pourront profiter d'une batterie généreuse allant jusqu'à 95 heures. De surcroît, la souris est dotée de switches optiques Razer de 3ème génération, qui offrent jusqu'à 90 millions de clics, une réactivité sans pareille ainsi qu'une absence totale de problèmes de double-clic et de rebond.

Conformément à l'engagement de Razer pour un développement durable, la Viper V3 Pro est le premier périphérique PC à intégrer du plastique recyclé post-consommation (PCR), sa coque supérieure en étant composée à 85 %. La Viper V3 Pro affiche seulement 54 grammes sur la balance : Razer est parvenu à surmonter la contrainte généralement associée à l'utilisation de plastiques PCR, plus lourds, pour réduire l'impact sur l'environnement de manière significative tout en assurant un poids plume pour sa souris. Cette innovation s'inscrit dans la volonté inébranlable de Razer de concevoir une souris aux performances élevées, sans compromettre ses engagements en termes de développement durable. En maintenant sa légèreté et sa durabilité, la Viper V3 Pro conserve les fondamentaux sur lesquels s'est bâtie la réputation de la gamme.

Afin de continuellement réduire son empreinte environnementale, Razer retire également tous plastiques additionnels de la boîte, optimise la taille des packagings grâce à des designs minimalistes et utilise du papier certifié FSC ou encore de l'encre de soja. Razer fédère les joueurs et joueuses du monde entier autour de sa volonté d'œuvrer pour un avenir meilleur pour notre planète.