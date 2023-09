Razer : toutes annonces du constructeur résumées

Razer a organisé sa conférence annuelle hier soir, et elle a été riche en annonces. Le constructeur a surtout présenté sa nouvelle gamme Huntsman V3 Pro, mais il a profité de l'évènement pour faire un tas d'autres annonces, avec encore plus d'accessoires et de produits pour les gamers.

Sans plus attendre, voici les autres annonces de la RazerCon 2023 :

Nouveau Razer Synapse - Plus rapide, plus fluide et plus malin

La nouvelle évolution de Razer Synapse rebat les cartes en matière d'efficacité, avec une architecture multi-cœur jusqu'à 30 % plus rapide que son prédécesseur, Synapse 3. La voix des passionnés de la marque reste au cœur des innovations logicielles de Razer : cette nouvelle itération a été méticuleusement élaborée suite aux retours des utilisateurs, sur trois générations différentes de Synapse.

Les joueurs profitent d'une vitesse, d'une fluidité et d'une stabilité sans pareil avec une interface simplifiée qui offre une navigation rapide, des installations indépendantes et une configuration précise des paramètres. De plus, les appareils étant désormais soigneusement regroupés par catégories, les mises à jour des produits individuels s'intègrent de manière transparente sans avoir d'incidence sur les équipements déjà utilisés.

La nouvelle beta de Razer Synapse débutera plus tard dans l'année, sur Razer.com/Synapse-New.

La nouvelle App Razer Chroma – Une app pour les illuminer tous

La nouvelle application Razer Chroma est désormais autonome et offre un contrôle total sur l'ensemble des dispositifs d'éclairage RGB, toutes marques confondues, dans un seul et même programme. Les joueurs peuvent désormais décider d'utiliser indépendamment Razer Synapse et Razer Chroma, avec un contrôle et des fonctionnalités plus poussés au sein de chaque logiciel. Avec plus de 55 partenaires hardware externes et près de 300 jeux intégrés nativement à Chroma, Razer Chroma RGB est le plus grand écosystème d'éclairage gaming au monde.

Les fans qui souhaitent découvrir cette nouvelle application Razer Chroma, lors de sa beta plus tard dans l'année, sont invités à se rendre sur Razer.com/Chroma.

Razer Axon Create – La puissance de l'IA pour des images inspirées par le gaming

Depuis la sortie de Razer Axon, lors de la dernière RazerCon, la plateforme s'est rapidement développée pour offrir des fonds d'écran en haute résolution, compatibles Razer Chroma, à des millions d'utilisateurs à travers le monde. Les joueurs ont donné vie à leur setup, avec des fonds d'écran en haute résolution pour leurs moniteurs ultra-larges et multiples, tandis que des artistes indépendants se sont également saisis de la plateforme pour partager directement leurs créations avec la communauté. Aujourd'hui, Razer franchit une nouvelle étape avec Razer Axon Create, une plateforme qui permet à tout un chacun de créer ses propres fonds d'écran en haute résolution avant d'ajouter des effets Chroma en trois étapes simples, grâce à la technologie de machine learning de Razer, propulsée par l'IA.

Avec un simple prompt, chacun peut générer son fond d'écran original. L'outil d'IA générative fonctionne avec Leonardo.Ai, une plateforme avancée d'IA générative conçue pour répondre aux besoins des joueurs et des artistes. La nouvelle fonction Chroma Generate génère automatiquement une large gamme d'effets Razer Chroma éclatants, basés sur les couleurs principales de l'image générée par l'IA. Elle peut également générer à nouveau plusieurs séries d'effets, jusqu'à ce que le créateur soit satisfait. Chroma Generate a été entraîné pour déterminer les meilleures correspondances de couleurs et sélectionner le résultat le plus éclatant. Une fois satisfaits, les créateurs peuvent appliquer instantanément le fond d'écran et les effets Razer Chroma pour créer un setup à leur image.

Pour plus d'informations sur Razer Axon et Razer Axon Create, rendez-vous sur Razer.com/Axon.

Razer Axon Create est disponible dans le monde entier à partir d'aujourd'hui, le 21 septembre 2023.

Razer Gamer Room - Le futur s'annonce radieux

L'expérience Razer Chroma RGB s'étend au-delà du setup avec une suite d'accessoires innovante, les Razer Aether Lights. Conçues pour illuminer la vie des joueurs, ces lampes sont équipées pour s'adapter à toutes les ambiances, du quotidien aux divertissements immersifs.

Chaque setup de jeu est unique. La gamme Razer Aether offre des options d'éclairage diverses, façonnées pour tous les styles. La figure de proue de la gamme est la Razer Aether Lamp Pro, qui offre un éclairage multizones pour améliorer les expériences de jeu, de musique et de film avec des effets RGB d'une grande richesse. Les contrôles tactiles améliorent l'expérience utilisateur, permettant d'ajuster la luminosité et de parcourir les effets Chroma en toute simplicité. Elle est accompagnée par la Razer Aether Lamp, qui offre un éclairage aussi fonctionnel que plaisant, l'idéal pour les bureaux et les espaces dédiés au jeu.

L'éclairage conventionnel est relégué au second plan avec la Razer Aether Light Bulb, une ampoule qui ajoute une touche d'originalité aux environnements gaming. La bande lumineuse Razer Aether Light Strip, longue de 2 mètres, permet une intégration polyvalente, autour des meubles ou simplement pour accentuer les spécificités de la pièce. Ce bandeau peut être prolongé avec les extensions Razer Aether Light Strip Extender, long d'un mètre, pour donner vie aux projets RGB les plus ambitieux.

La gamme Razer Aether Lights s'accompagne d'une application mobile, Razer Gamer Room, qui en offre un contrôle étendu. Cette app permet aux utilisateurs de modifier les paramètres, de créer des routines automatisées et d'assurer une intégration parfaite avec les autres appareils connectés. L'application gère notamment les appareils compatibles Matter, un standard open source développé par la Connectivity Standards Alliance qui permet une intégration fluide et une compatibilité unifiée au sein des écosystèmes domestiques intelligents. Le contrôle vocal est également disponible, par Google Assistant ou Amazon Alexa, pour assurer un environnement de jeu cohérent et intelligent. L'application mobile Razer Gamer Room sera disponible en téléchargement au quatrième trimestre 2023, via le Google Play Store et l'App Store d'Apple.

Lampe Pro Razer Aether : 149,99 € ;

Lampe Razer Aether : 89,99 € ;

Ampoule Razer Aether : 59,99 € ;

Bande Lumineuse Razer Aether : 149,99 € ;

Extension de Bande Lumineuse Razer Aether : 34,99 €.

Gamme Razer Fujin – Jouez intensément. Respirez facilement .

Nouvelle arrivée de la gamme primée signée Razer, la Razer Fujin Pro est une chaise gaming entièrement ajustable en maille respirante. Elle offre un confort et une respirabilité sans pareil, en plus de fonctionnalités avancées assurant un soutien et une personnalisation de premier ordre.

La maille respirante en Élastomère Thermoplastique est conçue pour offrir un flux d'air constant et une ventilation optimale, assurant un maximum de fraîcheur pendant les longues heures de jeu. Avec sa tenue élastique, elle est également particulièrement résistante à la traction, pour une durabilité à long terme. Doté de la technologie Synchro-tilt qui apporte un contrôle de la tension d'inclinaison, le fauteuil offre également un soutien personnalisable ultime, en ajustant automatiquement le dossier et la base de l'assise à n'importe quelle position assise, même en mouvement. La Fujin Pro est adaptée aux joueurs de toutes tailles, avec son cadre en alliage d'aluminium ultra résistant, ses accoudoirs 4D rembourrés et son appui-tête 3D.

La Razer Fujin offre le même niveau de confort et de respirabilité que son aîné grâce à une maille ultra respirante. Elle embarque également la technologie Synchro-tilt avec une inclinaison de 130°, un soutien lombaire réglable en hauteur et des accoudoirs 3D rembourrés pour maintenir une posture parfaite lors des sessions de jeu les plus longues et intenses.

Razer Fujin Pro : 1199,99 €. Disponible dans le courant du dernier trimestre 2023.

Razer Fujin : 699,99 €. Disponible dès maintenant (21 septembre 2023).

La partie peut commencer avec la collection Dolce&Gabbana | Razer

En annonçant ce partenariat d'envergure avec Dolce&Gabbana, Razer écrit une nouvelle page de l'histoire du gaming et de la mode. Suggérée mi-septembre sur les réseaux sociaux, cette collection célèbre l'essence même de ces deux industries tout en repoussant les frontières du style et de la technologie.

Le lancement se fera en deux parties, chacune mettant en valeur le monogramme spécifique de cette collaboration en plus d'un imprimé zèbre unique. La collection prêt-à-porter Dolce&Gabbana | Razer offre une gamme de vêtements soigneusement sélectionnés, avec des pièces de prestige et des essentiels polyvalents. La maison de haute couture livre sa propre vision du style des joueurs, mélangée à l'esthétique emblématique de Razer. Dans le même temps, une sélection de périphériques primés de Razer verra le jour, inspirée par l'héritage et le savoir-faire artisanal du spécialiste italien du luxe, Dolce&Gabbana. Avec 1337 unités disponibles dans le monde, la collection en édition limitée comprend également, en tant que vitrine conceptuelle, la toute première chaise gaming Razer Chroma RGB au monde : l'édition Chroma de la Enki Pro Dolce&Gabbana | Razer.

La collection complète Dolce&Gabbana | Razer sera commercialisée pour les fêtes de fin d'année, fin 2023.