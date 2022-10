Razer présente le Blue Screen, la chaise Enki Pro Automobili Lamborghini Edition et le logiciel Axon

La RazerCon 2022 était évidemment riche en annonce, le constructeur a profité de sa conférence pour dévoiler une console portable sous Android, Edge, ainsi que plusieurs casques et une paire d'écouteurs. Mais la firme s'est également attardée sur des produits un peu plus atypiques.

Razer a en effet présenté Blue Screen, une toile pour les vidéastes afin de réaliser des incrustations en direct. Un « fond vert », mais bleu, dont voici une présentation :

Le Razer Blue Screen est d'ores et déjà disponible à partir 159,99 € sur Razer.com et dans certains RazerStores.

Le Blue Screen est une toile optimisée pour les incrustations en live qui propulse la créativité et l'immersion. Fabriqué avec des fibres premium, le Razer Blue Screen permet aux streameurs d'afficher leurs différents décors avec des arrière-plans fluides et immersifs sur une surface anti-plis. Utilisé dans la réalisation de longs-métrages professionnels, le fond bleu permet d'obtenir une incrustation plus nette, ce qui en fait l'accessoire idéal pour les streameurs qui souhaitent facilement changer l'arrière-plan de leur stream afin de laisser libre cours à leur créativité et engager davantage leur communauté.

Le constructeur a aussi dévoilé Axon, un logiciel utilisant la technologie Chroma RGB pour donner vie aux setups des joueurs :

Razer Chroma RGB est le système d'éclairage le plus important et le plus utilisé au monde pour les équipements gaming et lifestyle, qui permet aux utilisateurs de personnaliser, de contrôler et de synchroniser l'éclairage de leur setup sur un ensemble d'appareils, comme les souris, claviers, casques, mais aussi les ventilateurs du boîtier, les haut-parleurs ou encore les lumières d'ambiance.

Annoncée lors de la RazerCon 2022, l'application Razer Axon exploite la puissance et la flexibilité de Razer Chroma RGB et donne vie aux setups grâce à des fonds d'écran haute définition, animés ou statiques, qui réagissent en temps réel avec les appareils compatibles Razer Chroma RGB pour une plus grande immersion. Grâce à son catalogue conséquent composé de visuels provenant de franchises de jeux vidéo, de fonds d'écran Razer ou de photos spécialement sélectionnées, il y en aura pour tous les goûts avec l'application Razer Axon. L'ensemble de ces fonds d'écran s'illumineront en synchronisation avec le setup.

Razer Axon propose une compatibilité étendue, ainsi les joueurs peuvent utiliser leurs propres fonds d'écran et les gérer depuis l'application pour créer des défilements, l'idéal pour une personnalisation du setup accrue. Avec sa gestion multi-écrans, les joueurs qui disposent de plusieurs moniteurs peuvent également profiter de l'application Razer Axon pour un setup uni et unique.

Pour célébrer le lancement de Razer Axon lors de la RazerCon 2022, les 10 000 premiers téléchargements de l'application avec le code #RAZERCON2022 recevront un ensemble de fonds d'écran RazerCon 2022 en édition limitée. Pour avoir une chance de gagner un bundle d'accessoires Razer Chroma, les utilisateurs peuvent télécharger et afficher n'importe quel fond d'écran Razer Axon, prendre une photo ou une vidéo de leur setup incluant le fond d'écran Axon et la partager sur Tiktok, Instagram, Facebook ou Twitter avec les hashtags #RazerAxon et #Razer avant le 31 octobre 2022 (23h59 PST). Razer Axon est disponible en téléchargement ici.