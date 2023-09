Huntsman V3 Pro : Razer repart à la chasse

Hier soir se tenait la RazerCon 2023, une conférence organisée comme chaque année par le constructeur de périphériques pour gamers. Razer a donc évidemment présenté de nouveaux produits, dont la gamme Huntsman V3 Pro composée de trois claviers gaming conçus avec des professionnels de l'e-sport.

Razer nous présente ses nouveaux claviers Huntsman V3 Pro, avec un modèle classique, un autre plus compact et un TKL quand même complet :

L'intensité sur le champ de bataille passe au niveau supérieur avec la gamme Razer Huntsman V3 Pro, conçue en partenariat avec des pros de l'eSport. Cette gamme de claviers gaming offre un mélange incomparable d'innovation, de précision et de durabilité.

Le Switch Optique Analogique de 2ème Génération de Razer, qui offre une réactivité inédite en jeu, est au cœur de la gamme Huntsman V3 Pro. Sa course d'activation entièrement ajustable - entre 0,1 et 4 mm - permet désormais aux joueurs de personnaliser entièrement le niveau d'activation pour chaque touche. Il est par exemple possible d'opter pour une course d'activation moins profonde et de bénéficier ainsi d'une frappe plus rapide, ce qui peut être plus adaptée pour certains types de jeux. Chaque switch de chaque clavier est calibré avec soin pour une précision totale, tout en étant immunisé contre les interférences magnétiques. Les switches sont calibrés pour une force d'actionnement de 40 grammes, recommandée par les joueurs professionnels car elle permet d'enchaîner les actions rapides dans les situations de jeu les plus tendues.

Les claviers Huntsman V3 Pro sont également dotés du mode Rapid Trigger qui permet à une touche d'être disponible à l'instant même où elle commence à remonter, prête à être activée une seconde fois. Ce mode est crucial pour les FPS puisqu'il autorise des mouvements plus vifs et des tirs plus précis. Sa sensibilité peut être ajustée jusqu'à 0,1 mm.

À la tête de la gamme Huntsman V3 Pro se trouvent les versions pleine taille et TKL, avec un panneau composé de 10 LED qui facilitent l'ajustement de la distance d'activation et la sensibilité du mode Rapid Trigger. La version mini, très compacte, profite de sa rangée de nombre pour assurer une expérience utilisateur sans compromis en termes de fonctionnalités et de personnalisation. Indispensables pour tous ceux qui évoluent dans le monde dynamique de l'eSport, ces claviers permettent aux joueurs de trouver les bons réglages à la volée et de les stocker sur les six profils de la mémoire embarquée. Les réglages pour la compétition restent ainsi toujours à portée de main. Les utilisateurs profitent d'un niveau de personnalisation encore plus poussé avec Razer Synapse.

Alliant esthétique et robustesse, la gamme de claviers Huntsman V3 Pro est l'expression de la volonté de Razer de garantir une qualité durable. Les touches en PBT à double injection qui offrent un revêtement texturé et la finition brossée de la plaque supérieure en alliage d'aluminium 5052, ont été choisies spécifiquement pour leur résilience, assurant des performances de premier ordre tout en étant à l'épreuve du temps. Pour compléter ce design inébranlable, le repose-poignet magnétique en similicuir ferme offre aux joueurs le confort nécessaire pour les marathons de jeu les plus exigeants.

Développée en collaboration avec des professionnels de l'eSport, chaque fonctionnalité est conçue pour atteindre des performances compétitives optimales. Kim « stax » Gu-taek, joueur professionnel de VALORANT pour DRX et VCT Korea Champion 2022, déclare :

« Entre le mode Rapid Trigger et une force d'activation légère, la réactivité de ce clavier est incroyable ! J'ai l'impression que le clavier est une extension de mes mains ! »

La gamme Huntsman V3 Pro est la réponse de Razer aux demandes de la scène gaming compétitive, qui évoluent en permanence. En combinant une technologie de pointe, des performances de premier ordre et une conception de haute volée, c'est l'outil indispensable pour tous les joueurs professionnels.