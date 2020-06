Réalité virtuelle : Notre-Dame comme vous ne l’avez jamais vue !

En association avec le studio Targo, le site de loisir culturel FlyView à Paris lance une expérience saisissante et nous transporte au cœur de la cathédrale mythique pour nous faire découvrir le monument avant et après le tragique incendie des 15 et 16 avril 2019, dont le monde entier se souvient encore.

Des images réelles à 360° filmées quelques mois avant le bouleversant évènement montrent les clochers, les gargouilles et la grande nef tels qu’ils étaient alors. Le visiteur peut ainsi contempler la beauté de l’édifice, avec sa magnifique voûte. En passant de l’autre côté, en décembre 2019, nous sommes transportés dans un autre monde où la belle voûte n’est plus, remplacée par un trou béant recouvert d’une bâche. Le visiteur se situe à l’endroit même où la flèche est tombée en traversant la charpente.

L'équipe de production a obtenu l'autorisation exceptionnelle de pénétrer et filmer à l'intérieur de la cathédrale détruite.

Pour information :

Tarif : 19 €.

Pour chaque billet acheté, FlyView reversera 1 € au profit de la reconstruction de la cathédrale.

À partir de 1,20 m, 6 ans.

FlyView Paris est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ouverture 7/7 - horaires et réservations sur www.flyview360.com.

FlyView accueillera ses visiteurs pour cette expérience riche en émotions dès le 11 juillet 2020 à l’occasion de sa réouverture au coin de la place de l’Opéra à Paris.