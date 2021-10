Festival du Polar 2021 de Saint-Laurent-du-Var (06) : notre stand VR vous y accueillera pour des enquêtes en réalité virtuelle !

Le Festival du Polar de Saint-Laurent-du-Var, ville du bord de mer dans les Alpes-Maritimes (06), va ouvrir ses portes les 8, 9 et 10 octobre prochains. Il se déroulera à la salle Deboulle et accueillera gratuitement le public entre 10h00 et 18h00 le week-end. L'entrée est cependant soumise à la présentation d'un pass sanitaire valide, mais un espace de test est mis à disposition pour ceux qui n'en auraient pas un.

Marrainé cette année par Karine Giebel auteure à succès dont les polars se sont vendus à plus d’un million et demi d’exemplaires à ce jour et sont traduits dans une douzaine de langues, ce festival de la littérature du suspense et de l’effroi recevra une trentaine d’écrivains, journalistes et experts. Il y aura de grands noms du polar français et étrangers avec leurs maisons d’édition, tels que Patrick Raynal, Éric Naulleau, Niko Tackian, Isabelle Luminet, Sonja Delzongle, Bernard Minier ou encore Henri Loevenbruck.

Le programme de ce festival, dont vous pouvez télécharger le détail en pdf ici, est fort chargé avec des projections-débats, des dédicaces, des jeux de société animés par les animatrices BCD, des enquêtes grandeur nature avec l’association 1 2 3 cat, des escape games avec GAMERGEN.COM, une comédie policière au théâtre Georges Brassens, une exposition et un concert de guitare en hommage aux grands thèmes du cinéma. Il est clair que l'ennui ne sera pas au rendez-vous.

Liste des auteurs présents au Vestival du Polar de Saint-Laurent-du-Var Barbara ABEL

Jacques ALESSANDRA

Olivier BAL

Nicolas BEUGLET

Roy BRAVERMAN

Demetrius COLLAKI

Florence D.FRAISSE

Sonja DELZONGLE

Sébastien DIDIER

Karine GIEBEL

Maiko KATO René KOEHL

Philip LE ROY

Nicolas LEBEL

Henri LOEVENBRUCK

Isabelle LUMINET

René MANZOR

Gabrielle MASSAT

Olivier MERLE

Bernard MINIER

Fabio MITCHELLI

Christophe MOLMY Agnès NAUDIN

Eric NAULLEAU

Eric OLIVA

Vincent ORTIS

Roland PORTICHE

Patrick RAYNAL

Pétronille ROSTAGNAT

Anouk SHUTTERBERG

Niko TACKIAN

Dominique VERDEILHAN



En ce qui concerne notre stand, nous proposerons de jouer et vivre, seul ou en famille, une enquête en réalité virtuelle (VR) soit sous la forme d’un escape game, soit sous celle d'un film interactif. Dans le premier cas, que sous soyez seul ou en groupe, vous aurez une demi-heure pour arriver à sortir du commissariat et partir à la recherche d'une personne disparue. Communiquer et s'entraider sera sans doute la clé du succès, mais surtout, il faudra faire marcher votre sens de l'analyse et de la déduction comme tout bon détective. Dans le second, vous serez plongé dans un film d'animation digne des polars les plus noirs où en plus de vivre l'histoire en totale immersion, vous devrez interagir pour aider l'héroïne à arriver au bout de son aventure, ou pas.

Si vous êtes dans les environs, nous vous invitons donc à passer nous voir et de profiter de l'occasion pour vous faire plaisir avec toutes les opportunités d'animation et de rencontres qu’offrira le Festival du Polar de Saint-Laurent-du-Var.