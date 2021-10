Re-Play Festival 2021 : retour dans les années 70, 80 et 90 du monde des jeux vidéo pendant tout le week-end !

Le Re-Play Festival est organisé par l'association éponyme et ne vise aucun autre objectif que celui de pouvoir partager, avec les visiteurs, une passion pour les jeux vidéo. Ainsi, même si vous trouverez quelques boutiques qui vous permettront de vous faire plaisir avec des goodies ou d'autres choses, l'essentiel de la surface est couvert par du contenu ludique et gratuit. Côté jeux vidéo, si le retrogaming reste le cœur même du festival, la current-gen et la réalité virtuelle ne sont pas oubliées, loin de là. Pour cette neuvième édition, le focus est mis sur les années 70 à 90.

Comme chaque année, les jeux vidéo sont à l'honneur et il y aura de nombreuses consoles anciennes ou récentes qui seront en libre accès sur les stands. En parallèle, il y aura des concours, des quizz, des conférences et des ateliers pour enfants. Le stand de don de matériel, qui avait fait son apparition lors de la précédente édition, est de retour. Une école sera présente pour faire découvrir son cursus dans le domaine de l'informatique et des jeux vidéo. Le stand de réalité virtuelle de GAMERGEN.COM sera présent avec une sélection de jeux néo-rétro VR.

Au programme :

De très nombreux concours SF5, Super Smash Bros, Super Mario Kart et bien d'autres.

D’incroyables collections de jouets, de créations de figurines

Des stands de vinyles, mobylettes, sabres laser, ...

Une véritable salle de classe avec une maitresse qui proposera des activités drôles et ludiques

Un photocall hautement Instagrammable !

La présence de Ghostbusters French Riviera, Retour vers le futur et d’artistes imprégnés de la culture Geek

Des jeux de société d’époque, des jeux de cartes

Un atelier de maquillage qui transformera les plus jeunes en héros !

Le Replay Festival 2021 a donc lieu les 16 et 17 octobre prochains au Gymnase René Friard, 256 avenue de Cannes à Mouans-Sartoux (06). Les horaires d'ouverture sont de 10 à 19 H le samedi, et de 10 à 18 H le dimanche. Le prix d'entrée est fixé à 5 € avec une entrée/sortie libre. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de huit ans.