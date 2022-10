Re-Play Festival 2022 : retour dans les années 70, 80 et 90 du monde des jeux vidéo pendant tout ce week-end

Le Re-Play Festival est organisé par l'association éponyme et ne vise aucun autre objectif que celui de pouvoir partager, avec les visiteurs, une passion pour les jeux vidéo du temps passé. Ainsi, même si vous trouverez quelques boutiques qui vous permettront de vous faire plaisir avec des goodies ou d'autres choses, l'essentiel de la surface est couvert par du contenu ludique et gratuit. Cette année, le festival s'agrandit et il y aura une seconde salle remplie de nostalgie.

Tournois SF5, Super Smash Bros, Super Mario Kart et bien d’autres ;

Plusieurs incroyables collections de jouets et de créations de figurines ;

Des stands de vinyles, sabres laser, etc. ;

un photocall hautement Instagrammable !

Présence de Ghostbusters French Riviera, Retour vers le futur et d’artistes imprégnés de la culture Geek ;

Des jeux de société d’époque, des jeux de cartes ;

2 expositions fascinantes autour de l’histoire de Nintendo et de Picsou ;

Une initiation aux jeux de rôles comme à la bonne époque !

Au programme, dont vous trouverez le détail à la page suivante de cet article, il y aura de nombreuses consoles, anciennes ou récentes, en libre accès. Il y aura également des tournois, des quizz, des conférences et des ateliers pour enfants. Plusieurs écoles de jeux vidéo seront présentes pour faire découvrir leur cursus dans le domaine de l’informatique et des jeux vidéo. En marge du salon, le cinéma local organise un marathon « Retour vers le futur » en projetant les trois films dans la même soirée !

STAND GAMERGEN.COM

Nous serons présents sur le salon avec notre stand de réalité virtuelle qui proposera des expériences VR rétro et neo-retro. Vous pourrez ainsi vous plonger dans la chambre d'un ado de ces années de l'âge d'or des jeux vidéo afin de jouer en totale immersion avec les consoles d'époque ou encore profiter de jeux récents qui reprennent et adaptent les codes de ces années là afin d'offrir des expériences immersives, modernes mais tellement rétro !



Photos Re-Play 2018

Le Replay Festival 2022 a donc lieu ce week-end (les 22 et 23 octobre) au Gymnase René Friard, 256 avenue de Cannes à Mouans-Sartoux (06) et une autre salle juste à côté. Les horaires d'ouverture sont de 10h00 à 19h00 le samedi, et de 10h00 à 18h00 le dimanche. Le prix d'entrée est fixé à 5 € avec une entrée/sortie libre. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de huit ans.