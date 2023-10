Festival du Polar 2023 de Saint-Laurent-du-Var (06) : notre stand VR vous y accueillera pour des enquêtes en réalité virtuelle !

Le Festival du Polar de Saint-Laurent-du-Var, ville du bord de mer dans les Alpes-Maritimes (06), a ouvert ses portes hier, avec la pièce de théâtre « Café crime » et se continuera ce week-end, soit les 14 et 15 octobre 2023. Il se déroulera à la salle Deboulle et accueillera gratuitement le public entre 10h00 et 18h00 les deux jours. 30 auteurs de romans policiers participeront à des rencontres, débats et séances de dédicaces avec Sonja Delzongle comme invitée d'honneur.

Le programme de ce festival, dont vous pouvez télécharger le détail en pdf ici, est fort chargé avec de nombreuses rencontres avec débats, des dédicaces, des enquêtes grandeur nature, des escape games, une comédie policière au théâtre Georges Brassens, une exposition sur le cinéma policier et un concert de jazz. Sur notre stand, seul ou en groupe, vous pourrez vous immerger dans des escape-rooms grâce à la réalité virtuelle. Au travers des casques VR, vous deviendrez l'enquêteur dans un polar fantastique, démineur ou encore une petite fille trop curieuse dans un Madrid des années 50.