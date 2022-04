Red Matter 2 voit rouge et s'est dévoilé lors du MQGS au travers d'un trailer et de quelques images

Red Matter premier du nom a été - et reste encore - un excellent titre en VR, voire un incontournable. Ressenti par certains comme une sorte d'escape-game et par d'autres plutôt comme un jeu d'aventure. Avec Red Matter 2, annoncé lors du Meta Quest Games Show 2022, Vertical Robot a tranché en concevant une nouvelle aventure riche en narration avec un très bon travail de voix off et de nouvelles mécaniques de gameplay offrant également de l'action. Effectivement, non seulement il faut faire face à des énigmes inédites et stimulantes, saisir, pousser, tirer et lancer des objets, mais grâce à un nouveau jetpack, il est possible de traverser les environnements du jeu plus librement que jamais.



Red Matter 2 reprend là où l'histoire du premier jeu s'est terminée. Après s'être libéré de la simulation qui tenait notre propre esprit en otage, notre première priorité est de s'échapper de la base de l'Atlantic Union. Cependant, nous découvrons de manière inattendue un signal de détresse appartenant à un vieil ami. Déterminé à venir à son secours, nous allons devoir voyager jusqu'aux confins du système solaire pour le retrouver. Au cours de notre voyage, nous découvrirons les secrets les plus sombres de Volgravia et affronterons l'imparable matière rouge.

Red Matter 2 sortira sur Meta Quest 2 (en exclusivité ?) cet été sans plus de précision pour le moment.