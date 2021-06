REKT dévoile trois nouveaux bureaux pour gamers

REKT est connu pour ses sièges pour gamers, mais il propose également d'autres produits, dont des bureaux là aussi pensés pour le jeu vidéo. Et justement, le constructeur dévoile cette semaine trois nouveaux modèles, un premier pour les espaces réduits, un second avec un angle et un dernier motorisé.

Sans plus attendre, voici les présentations des bureaux R-DESK Mobile, R-DESK Max 60 L et RGo FRAME de REKT :

R-DESK Mobile :

La tablette R-DESK Mobile a été conçue pour les personnes ayant peu d’espace dans leur domicile ou encore pour des espaces en entreprise. C’est le premier bureau mobile de la gamme REKT ! Réglable manuellement grâce à un vérin, chacun peut choisir simplement de le positionner à la hauteur idéale. Il est aussi doté de roues afin de pouvoir être déplacé facilement. Pour pouvoir le rendre fixe lors des sessions de travail, deux de ses roues sont dotées de freins assurant immobilité et stabilité. Le R-DESK Mobile dispose d’un espace permettant de faire passer les câbles d’ordinateur portable ou encore d’y mettre un smartphone ou tablette pour les réunions visio. La version Sofa permet de positionner le bureau plus bas, et ainsi travailler depuis un canapé de manière plus confortable.

Plateau L 71,5 cm x P 47,5 cm ;

Plateau finition fibre de carbone ;

Hauteur réglable avec vérin ;

de 75,5 à 106 cm (édition standard) ;

de 65 à 95 cm (édition Sofa) ;

Structure avec roues pour des déplacements faciles ;

2 roues avec frein pour bloquer une position ;

Repose smartphone / tablette ;

Passe-câble ;

Poids supporté : 50 kg.

R-DESK Max 160 L :

La gamme R-DESK Max 160 L est née à la demande de clients et est le premier bureau gamer d’angle REKT. Avec la dimension la plus large de la gamme (160 cm), le R-DESK Max 160 L est un véritable bonheur pour les passionnés ayant une grande pièce pour l’accueillir et voulant un bureau gamer d’angle. On peut y disposer une configuration avec 2 ou même 3 écrans, clavier, souris ainsi que tous les périphériques externes, puisqu’il peut supporter jusqu’à 120 kg ! Doté d’une structure à 2 plateaux, solidifiée par une armature en métal, ce bureau offre une grande robustesse. Son ergonomie et ses fonctionnalités permettent de vivre au mieux une expérience qu’elle soit gaming, créative ou bureautique.

Poids supporté : 120 kg ;

Dimensions : L 160 x P 60-100 x l 75 cm ;

Existe en version droite et gauche ;

Repose casque & porte-gobelet ;

Filet de câble management ;

Livré avec un tapis de souris XL de 80 x 40 cm.

RGo FRAME :

Le RGo FRAME est un cadre de bureau motorisé faisant partie de la gamme RGo, spécifiquement conçue pour avoir le maximum d’adaptabilité et de confort. Il est le premier piètement motorisé laissant à chacun le choix de son plateau. Le RGo FRAME permet de composer un bureau électrique et ergonomique avec le plateau idéal de par sa hauteur réglable grâce à de simples boutons bas et haut. Il permettra de faire du travail assis debout, recommandé par les ergothérapeutes pour une meilleure posture. Laissez libre cours à votre créativité !