BON PLAN chez REKT : jusqu'à -150 € (-30 %) sur les chaises gaming et bureaux pour le Black Friday

REKT n'allait évidemment pas louper le Black Friday, et il dévoile dès maintenant ces offres promotionnelles, qui sont déjà disponibles et actives jusqu'au CyberMonday, lundi prochain donc. Si vous ne connaissez pas le constructeur, il propose des chaises et bureaux pour gamers.

REKT annonce ainsi plusieurs offres :

Jusqu'à 150 € de remise sur les sièges RGo (comme le RGo à 379 € au lieu de 499 € et le RGo Max à 549 € au lieu de 699 €) ;

(comme le à 379 € au lieu de 499 € et le à 549 € au lieu de 699 €) ; Jusqu'à 70 € sur les chaises gaming (comme la BG1-RS à 229 € au lieu de 269 € et la ULTIM8 à 299 € au lieu de 349 €) ;

(comme la à 229 € au lieu de 269 € et la à 299 € au lieu de 349 €) ; Jusqu'à 140 € sur les bureaux gaming (comme le R-Desk 110 à 139 € au lieu de 199 € et le RGo Desk à 359 € au lieu de 499 €) ;

(comme le à 139 € au lieu de 199 € et le à 359 € au lieu de 499 €) ; Jusqu'à 30 € sur les supports d'écran .

Cela équivaut donc à des promotions de -30 %, toutes les offres sont à retrouver directement sur le site de REKT jusqu'au lundi 29 novembre.

Lire aussi : TEST du REKT RGO : un siège gaming qui fait du bien à notre dos, l'excellence a un nom... et TEST du REKT Team8 Fluo : un siège gaming confortable mais perfectible