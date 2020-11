TEST du REKT RGO : un siège gaming qui fait du bien à notre dos, l'excellence a un nom...

Un design qui surprend, mais qui charme





REKT est une branche française (cocorico) qui propose des sièges principalement destinés aux gamers passant des heures devant leurs écrans, mais pas que. La firme commercialise aussi des « chaises de bureau gaming » qui se fondent facilement dans la masse, dans un décor plus sobre, moins geek. C'est le cas de la bête intitulée RGO que nous testons maintenant depuis plusieurs semaines. Après de longues minutes passées dessus, au point de nous endormir, il est l'heure de vous livrer nos impressions sur ce petit nuage confortable.

Il est... classe, très classe.

Parlons peu, parlons bien, attardons-nous sur le design de ce REKT RGO. N'ayons pas peur des mots, au premier coup d’œil, en visionnant quelques images promotionnelles, nous trouvions l'allure... quelconque. Son aspect fin et squelettique n'a vraiment pas de quoi émoustiller de prime abord. Et pourtant, une fois le carton ouvert et la bête montée, nous avons été envoûtés par la carrure de ce siège quelque peu décalé. Il est... classe, très classe. Des contours ronds, un rendu global discret, il arrive à se fondre dans notre environnement sans aucun problème. Par ailleurs, concernant le montage, il est rapide. Une petite notice est disponible pour emboîter les pièces, mais nul besoin de l'utiliser, le tout se fait instinctivement.

Point de gros coussinets en vue, ici, le dossier et l'assise sont tapissés de tissu mesh premium (triple couche), de nylon renforcé et de cuir végétal, laissant passer l'air. Ainsi, si nous transpirons, notre corps, épousant parfaitement le revêtement élastique, est rafraîchi. C'est très agréable. Concernant l'assise, elle risque de ne pas satisfaire tout le monde. Certes, elle est souple et semble robuste, mais les personnes à forte corpulence risquent de ne pas y trouver leur compte. Même si le siège peut supporter 150 kg, l’étoffe risque de toucher la base (dure) de l'assise avec le temps. En outre, notez que toutes les pièces sont aérées et faciles d’accès. Le support lombaire, qui est un attrape-poussière, peut être nettoyé sans prise de tête ; nous conseillons d’utiliser une bombe à air avant de passer un coup de chiffon.





Le siège se fond dans le décor.



Un vaisseau spatial à lui tout seul





REKT ne rigole pas avec nous puisque nous avons un petit monstre mesurant 128 cm de hauteur (grand max) et 67 cm de largeur, faisant 25 kilos. Le RGO, par sa carrure, nous invite à poser notre postérieur. Le premier contact est bon, mais il peut être mieux. Et pour cause, nous avons la possibilité de modifier et de bouger certaines parties pour que le tout s'adapte parfaitement à notre morphologie.

Un confort optimal est important pour la santé.

Les accoudoirs, ayant une excellente flexibilité pour accueillir nos petits coudes fatigués, peuvent être réglés selon nos envies. Nous pouvons positionner la hauteur, les tourner selon un angle voulu, ou encore les avancer/reculer. Si vous être du genre à passer des heures à jouer au clavier et à la souris, nous vous suggérons de les laisser droit afin de ne pas épuiser vos bras. Si vous travaillez, rien ne vaut un positionnement à l'intérieur, donnant un meilleur appui lorsque vous tapez sur les touches du clavier. Et l'extérieur ? C'est plus pour de la détente, en train de regarder une petite série ou un film, en mode « relax total » ! Ces accoudoirs sont fixes, ne bougent pas d'un poil, c'est un plaisir de pouvoir produire dans de bonnes conditions.

L'assise, elle, peut glisser d'avant en arrière (ajustable en profondeur sur 5 niveaux via un bouton adéquat), tandis que le dossier peut être soulevé (afin d'ajuster sa hauteur), mais aussi s'incliner. Pour ce faire, sous l'accoudoir droit, une molette est disponible. C'est simple, rapide, et efficace. En outre, le support lombaire, qui est une véritable merveille, peut être centré à notre guise afin de soulager nos reins. Les premiers jours ont été compliqués puisque nous n'avons pas l'habitude de ce type de chaise, notre dos a été torturé pour son bien-être. C'est comme allez chez un kinésithérapeute, la première fois, ce n'est par forcément agréable, mais au bout de plusieurs séances, la béatitude s'invite à la fête. Un temps d'adaptation est donc nécessaire avant de profiter comme il se doit du RGO. Un confort optimal est important pour la santé, nos amis de chez REKT l'ont bien compris...

Et le repose-tête dans tout cela ? Il est rotatif à 45° et s'imbrique divinement bien avec la nuque. Il est très douillet et agréable, nous avons dormi quelques heures dessus (oui, oui), avec le dossier allongé, nous nous sommes réveillés avec nos membres totalement revigorés. Pour finir, la base du REKT RGO, où nous insérons les roues et qui permet de maintenir la bête, est en plastique noir, très basique, mais rigide, qui casse un peu le côté luxueux du siège, c'est vraiment dommage...





Tout est à portée de main pour ajuster le siège selon ses envies.



L'essayer, c'est l’adopter





Discret, plaisant, agréable, comment ne pas tomber amoureux du REKT RGO ? Il chamboule un peu nos habitudes et nous force à nous tenir droit, pour notre bien. C'est comme si le siège était une autre partie de notre corps tellement il épouse parfaitement nos formes. Le confort est là... Le confort est garanti...

Nous n'aurions pas été contre d'autres coloris (pourquoi pas en gris cassé), mais son aspect global, en noir, se fond dans la masse. Facile à monter, réglable selon nos envies, avec des matériaux de qualité, il est dur de s'en passer une fois goûté. Croyez-nous, au bout de quelques jours, semaines, et mois, c'est votre dos qui vous dira merci.

Notez qu'actuellement, le REKT RGO est affiché à 389 € eu lieu de 499 €.

Les plus Les accoudoirs 4D, idéals pour ne pas fatiguer les bras

Un design sobre et luxueux à la fois

Support lombaire et repose-tête, super agréables

Différents réglages possibles pour un confort optimal à notre image

Un siège aéré

Super facile à nettoyer Les moins Bien que solide, la base en plastique fait un peu cheap

Nous n'aurions pas été contre le choix de divers coloris

Notation Verdict 18 20