Resident Evil : la bande originale du jeu original arrive en édition triple vinyle

Laced Records continue d'étoffer son catalogue avec des bandes originales des jeux Resident Evil en vinyles, toute la saga y est passée maintenant que celle de RE Village est disponible, mais la firme en a encore sous le coude. Quatre ans après avoir sorti la bande originale du remake de 2002, voilà que Laced Records s'attaque de nouveau au tout premier Resident Evil.

Laced Records lance cette semaine les précommandes de la bande originale du Resident Evil de 1996 en édition triple vinyle, regroupant les musiques du jeu vidéo de Capcom ainsi que des remixes. L'occasion de redécouvrir les compositions de Koichi Hiroki, Masami Ueda et Makoto Tomozawa ainsi que les réinterprétations de ce dernier, le tout dans un joli coffret avec des artworks encore une fois signés par Boris Moncel.

La bande originale de Resident Evil (1996) est déjà disponible en précommande chez Micromania et à la Fnac contre 64,99 €, avec des disques noirs. Laced Records propose quant à lui en exclusivité une édition limitée avec des vinyles gris et rouge, ce coffret inclut également une feutrine avec le logo d'Umbrella Corporation et une lithographie d'un Cerberus, le fameux chien zombie.