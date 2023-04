Resident Evil: Death Island, nouveau trailer à Alcatraz avec 5 héros de la saga pour le nouveau film CGI

Alors que les joueurs s'amusent encore beaucoup avec Resident Evil 4, Capcom prévoit d'étoffer l'univers de la saga avec un quatrième film en images de synthèse. Resident Evil: Death Island sera en effet la suite de Degeneration, Damnation et Vendetta, dont nous avions pu découvrir les premières images via une bande-annonce plus tôt cette année.

Un second trailer japonais vient d'en dévoiler plus sur cette production, qui mettra en scène les visages les plus connus de la saga. Réalisé par Eiichiro Hazumi sur un scénario de Makoto Fukami et une musique de Rei Kondo, il sera produit par Quebico (Resident Evil: Infinite Darkness) et nous fera retrouver Jill, Leon, Chris, Claire et Rebecca, qui vont se réunir pour se rendre dans la prison d'Alcatraz dans la baie de San Francisco, d'où une nouvelle épidémie de zombie serait partie.



La diffusion de Resident Evil: Death Island est prévue à partir du 7 juillet 2023 au cinéma sur l'Archipel, tandis que Sony Pictures Home Entertainment prévoit une sortie en Blu-ray et VOD dans le courant de l'été en Europe. D'ici là, la trilogie CGI originale est disponible à partir de 25,70 € en Blu-ray à la Fnac.

Lire aussi : TEST Resident Evil 4 : un remake oppressant... au-delà des espérances !