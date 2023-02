Resident Evil: Death Island, premier teaser avec Jill Valentine pour le film en CGI qui fait suite à Vendetta

Capcom aime décidément décliner sa franchise Resident Evil. Rien que dernièrement, nous avons eu droit à la série animée Resident Evil: Infinite Darkness, la série Netflix live-action et le reboot de la saga cinématographique Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City. Il va continuer dans cette lignée avec un autre projet animé, qui fait cette fois suite aux longs-métrages Degeneration, Damnation et Vendetta.

Il s'appelle Resident Evil: Death Island et sera donc encore en images de synthèse. Il est réalisé par Eiichiro Hasumi (Assassination Classroom) et scénarisé par Makoto Fukami (Psycho-Pass), qui a choisi d'emmener Chris Redfield dans une prison d'Alcatraz peuplée de zombies, et de faire croiser Leon S. Kennedy et Jill Valentine. Oui, l'héroïne va enfin intégrer la saga de longs-métrages en CGI, pour le plus grand plaisir de fans.

L'agent de la DSO, Leon S. Kennedy, est en mission pour sauver le Dr Antonio Taylor de ses ravisseurs, lorsqu'une femme mystérieuse contrecarre sa poursuite. Pendant ce temps, l'agent du BSAA Chris Redfield enquête sur une épidémie de zombies à San Francisco, dont la cause de l'infection ne peut être identifiée. La seule chose que les victimes ont en commun est qu'elles ont toutes visité l'île d'Alcatraz récemment. Suite à cet indice, Chris et son équipe se dirigent vers l'île, où de nouvelles horreurs les attendent.

De quoi faire saliver les joueurs, qui n'auront pas à attendre trop longtemps pour découvrir cette nouvelle histoire : Sony Pictures Home Entertainment proposera Resident Evil: Death Island en Blu-ray et VOD cet été (partout dans le monde sauf au Japon, où un autre éditeur s'occupera de la distribution). Pour les retardataires, Resident Evil: Vendetta est disponible en Blu-ray pour 17,94 € sur Amazon.fr.