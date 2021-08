Rezzil Player 22 : une application VR d'entraînement physique se trouve une date de sortie imminente et des screenshots !

REZZIL, développeur de programmes VR pour les sportifs, vient d'annoncer la date de sortie de Rezzil Player 22 sur Oculus Quest 1 et 2. Cette application offre un programme d'entraînement avec des exercices conçus pour renforcer notre coordination sur le terrain et a été mise au point sous la direction d'athlètes et d'entraîneurs professionnels.

À sa sortie, Rezzil Player 22 proposera trois exercices conçus pour un entraînement complet du corps : Headers pour aider à améliorer notre précision, Hoops Vision, un exercice inspiré du basket-ball, pour améliorer notre coordination et Reaction Wall qui nous aide à accélérer nos temps de réaction. Rezzil Player 22 comprendra également Blokz Game, un mini-jeu du genre baseball avec « beaucoup de pagaille et d'explosions ».

Par la suite, Rezzil a annoncé que le jeu sera suivi et que des contenus supplémentaires gratuits et payants seront proposés. Dans un premier temps, il y aura un autre mini-jeu, Rayderz, qui nous projettera dans l'espace profond, seul et chassé par les Grunts, les Zaggers et les robots Bouncer dans le port spatial de Rezzil. Il faudra tenter de survivre à 30 niveaux de combat physique, voire de fitness-combat, de plus en plus difficiles. Un pack d'extension pour l'exercice Headers ajoutera 30 niveaux de techniques de dégagement et de passe créées avec des clubs, des entraîneurs et des joueurs professionnels. De nouvelles options cosmétiques seront disponibles dans un nouveau kit Rezzil. Tous ces ajouts seront disponibles dès le premier jour.

En plus du contenu ci-dessus, Rezzil a conclu un partenariat avec Adidas pour l'ADIDAS BRAND PACK. Il propose une sélection de 16 ballons de football allant de ceux de la cour de récréation aux classiques de la coupe du monde. Il sera possible de personnaliser nos environnements d'entraînement avec les couleurs et les illustrations officielles d'Adidas, et de changer les couleurs de l'interface utilisateur pour adopter celles de la marque.

Rezzil Player 22 sera lancé sur l'Oculus Quest Store demain, soit le mardi 10 août 2021, au prix de 14,99 €. Notez que c'est une première sur ce store où les sorties sont normalement mises en ligne le jeudi. Y a-t-il du changement dans l'air sur ce point. À suivre.