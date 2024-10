Avec les coques de protection Rhinoshield, l'iPhone 16 ne craint plus rien !

Article sponsorisé par Rhinoshield

Un smartphone qui glisse des mains et s'écrase un mètre plus bas, cela nous est (presque) tous arrivé. Quand c'est votre iPhone 16 ou iPhone 16 Pro tout juste reçu, c'est assez frustrant.

Heureusement, Rhinoshield, spécialiste de la protection des smartphones, a développé toute une gamme pour mettre à l'abri le nouveau smartphone d'Apple des mauvais coups du sort et de la maladresse quotidienne.

Fruit de plusieurs années de travaux sur des matériaux capables de résister à des conditions extrêmes tout en travaillant sur leur impact environnemental en les rendant facilement recyclables grâce au principe des coques mono-matériau, les coques Rhinoshield sont aussi conçues pour faciliter le fonctionnement de la charge sans fil MagSafe d'Apple.

C'est notamment le cas avec l'AquaStand, une gourde multifonctions offrant une fixation magnétique deux fois plus importante que le standard MagSafe, tout comme le support de téléphone GRIP.

Des coques pour tous les besoins

Rhinoshield propose ainsi différents types de coques iPhone 16 afin de répondre à tous les besoins :

SolidSuit : la coque fine et légère contre les chutes et chocs du quotidien

: la coque fine et légère contre les chutes et chocs du quotidien CircularNext : la coque recyclée à partir d'autres coques

: la coque recyclée à partir d'autres coques Clear : la coque transparente qui ne jaunira pas

: la coque transparente qui ne jaunira pas JellyTint : la coque translucide et colorée

: la coque translucide et colorée ModNX : la coque avec verso interchangeable et personnalisable





On le sait, l'écran reste un élément fragile des smartphones. Aussi, RhinoShield a développé une protection d'écran spéciale. Baptisée 3D Impact Pro, elle assure une résistance aux impacts cinq fois supérieure tout en combinant les avantages du polymère et du verre trempé.

Cela donne une protection résistante aux rayures, n'attirant pas la poussière et limitant la diffusion des rayonnements bleus. Et pour faciliter son installation, Rhinoshield propose un outil d'installation facilitant la mise en place de la protection d'écran assurant un positionnement précis tout en éliminant les bulles.

Et en ce moment, l'achat d'un combo coque + protection d'écran Rhinoshield donne droit à 40% de réduction sur les écrans 3D Impact Pro !

La protection jusqu'aux objectifs photo

Et pour aller encore plus loin, il est possible d'ajouter des protections d'objectif photo. Les capteurs photo dépassent généralement de la coque des smartphones et peuvent subir des rayures.

Les protections de Rhinoshield en verre renforcé et à haute transparence apportent 2,7 fois plus de résistance et ne génèrent pas de condensation, un problème courant des protections d'objectif photo.

Les coques iPhone 16 de Rhinoshield offrent ainsi des protections robustes contre les chocs et les chutes avec des possibilités de personnalisation par différents coloris ou en utilisant des motifs créés par des artistes ou soi-même !