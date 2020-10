Sacrées Sorcières : premier trailer grandiloquent pour le nouveau film de Robert Zemeckis

La fin d'année s'annonce morose pour les amoureux de cinéma, alors que les sociétés de production sont hésitantes à l'idée de diffuser leurs long-métrages dans des salles encore délaissées, voire fermées dans certains pays. Le moindre blockbuster devra donc être accueilli à bras ouverts sur grand écran.

Bande-annonce VOSTFR

Bonne nouvelle, Sacrées Sorcière, la nouvelle adaptation du roman culte de Roald Dahl par Robert Zemeckis (Retour vers le Futur, Forrest Gump), est toujours prévu dans les salles obscures en France ! Sa date de sortie est calée au 18 novembre, et ce n'est pourtant que cette semaine que nous avons découvert sa première bande-annonce avec Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth, Chris Rock, Jahzir Kadeem Bruno et Codie-Lei Eastick. Le casting 5 étoiles sera aussi derrière la caméra avec Kenya Barris (Black-Ish) et Guillermo del Toro (La Forme de l'Eau) au scénario avec Zemeckis, Alan Silvestri (Le Pôle Express) à la composition, ou encore Jack Rapke, del Toro, Alfonso Cuarón et Luke Kelly à la production.

Dans cette nouvelle adaptation du chef d’œuvre de Roald Dahl, Zemeckis s’attache à l’histoire à la fois drôle, grinçante et émouvante de Bruno, jeune orphelin. En 1967, il vient vivre chez son adorable grand-mère (Octavia Spencer), dans la petite ville rurale de Demopolis, en Alabama. Tandis que le petit garçon et sa mamie croisent la route de sorcières aussi séduisantes que redoutables, la grand-mère entraîne notre héros en herbe dans une somptueuse station balnéaire. Malheureusement, ils débarquent au moment même où la Chef Sorcière (Anne Hathaway) réunit ses sbires venus du monde entier – incognito – pour mettre en œuvre ses sinistres desseins…

Bande-annonce VF

Aux États-Unis, celui qui reprendra le titre original du roman The Witches aura un destin différent : il sera diffusé dès le 22 octobre via la plateforme HBO Max.