CINEMA : Krypto Super-Chien, premier trailer décoiffant pour le nouveau film d'animation avec le chien de Superman

Les super-héros n'ont jamais été aussi populaires qu'en ce moment, alors pas étonnant de les voir être déclinés sous toutes les formes sur grand écran. Warner Bros. Pictures a ainsi décidé de donner sa chance à Krypto, le chien de Superman apparu dans les comics et sa propre série animée Krypto le superchien en 2005. Il va débarquer au cinéma avec DC League of Super-Pets, rebaptisé Krypto Super-Chien par chez nous.

Bande-annonce VOSTFR

Ce film d'animation nous fera suivre les mésaventures du canidé à Metropolis, alors que son fidèle ami Superman et ses amis de la Ligue des Justiciers sont kidnappés. Il va alors devoir monter sa propre League of Super-Pets pour les aider, en faisant appel à Ace le chien, PB le cochon bedonnant, Merton la tortue et Chip l'écureuil, qui doivent maîtriser leurs super-pouvoirs récemment acquis. Un court teaser avait été diffusé au DC FanDome 2021, place désormais à un vrai trailer amusant, pour un long-métrage familial qui pourrait plaire à tous les publics.

Vous pouvez d'ailleurs entendre dans la bande-annonce VOSTFR des voix connues, telles que celles de Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Marc Maron, Thomas Middleditch, Ben Schwartz et Keanu Reeves.

Bande-annonce VF

Krypto Super-Chien est réalisé par Jared Stern, scénariste et consultant chevronné pour les films LEGO, qui signera ici son premier film en tant que directeur (vous pouvez d'ailleurs retrouver les 4 derniers longs-métrages LEGO en DVD pour 19,99 € chez Amazon.fr). La date de sortie du film est sinon calée au 18 mai 2022 en France et au 20 mai en Amérique du Nord, il va donc falloir être encore patients pour le découvrir en salles. Une adaptation en jeu vidéo pour enfants DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace est pour mémoire prévue pour la même période.