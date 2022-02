NETFLIX : Massacre à la tronçonneuse, un premier trailer barbare pour le nouveau film de 2022

Comme Friday the 13th et Evil Dead, Texas Chain Saw Massacre sera bientôt adapté en jeu d'horreur multijoueur. La licence va refaire parler d'elle avant cela avec un nouveau film, 5 ans après Leatherface, tout simplement intitulé Texas Chain Saw Massacre, ou Massacre à la tronçonneuse par chez nous, comme l'original de 1974 et le remake de 2003.



Réalisé par David Blue Garcia (Tejano), il profitera d'un scénario signé Fede Álvarez, Rodo Sayagues (Don't Breathe) et Chris Thomas Devlin. L'histoire nous emmènera à l'époque contemporaine, alors qu'un groupe de jeunes amis idéalistes va perturber la quiétude de Leatherface, qui se terre depuis près de 50 ans dans la petite ville de Harlow au Texas. Nous découvrons le tout premier trailer du film cette semaine, qui sera sans surprise très sanglant...

La date de sortie de Massacre à la tronçonneuse, ce sera le 18 février 2022 sur Netflix.

