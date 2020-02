Sanzaru Games (Sly Cooper: Thieves in Time) racheté par Oculus Studios

Le futur des casques Oculus passera sûrement par des exclusivités majeures qui rendront les casques indispensables. La société sous l'égide de Facebook a commencé à s'assurer un avenir pérenne en achetant Beat Games, l'équipe derrière Beat Saber, et voici qu'elle s'octroie désormais les services exclusifs d'un autre studio qui s'est démarqué par son savoir-faire : Sanzaru Games.

L'entreprise basée à Foster City en Californie rejoint Oculus Studios pour développer des jeux pour son compte. Il faut avouer que Sanzaru Games a déjà une belle expertise dans le domaine, avec à son actif des titres comme Ripcoil, VR Sports Challenge, Marvel Powers United VR et Asgard’s Wrath. Mais le studio est aussi connu pour ses plus anciens jeux de plateformes à l'instar de Secret Agent Clank ou Sly Cooper: Thieves in Time : une rumeur voulait d'ailleurs qu'un Sly 5 était en développement chez eux, force est de constater qu'elle était infondée.

Sanzaru Games va continuer à opérer de manière indépendante pour conserver son esprit et sa dynamique, mais avec le soutien et les fonds d'Oculus Studios, et surtout ses locaux, car une grosse partie des effectifs va rejoindre la maison-mère à Menlo Park. Oculus évoque enfin « plusieurs annonces incroyables pour la VR cette année », alors attendez-vous à de beaux mois en perspective pour le Rift et le Quest.