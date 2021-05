SEGA Astro City Mini : la petite borne d'arcade prend du retard

Source: Just for Games

En fin d'année dernière, les Japonais découvraient la SEGA Astro City Mini, une petite borne d'arcade regroupant plus de 30 titres du studio et constructeur nippon. Un objet pour les nostalgiques, comme à chaque fois, qui devait arriver en France dans deux petits jours grâce à Just for Games. Mais il y aura du retard.

Le distributeur annonce en effet que la SEGA Astro City Mini ne sera finalement disponible qu'à partir du 22 juin 2021 par chez nous. L'occasion de rappeler que la borne est à l'échelle 1:6, elle inclut un écran LCD de 3,9 pouces en 480x800 pixels, des ports micro-USB pour y brancher des pads vendus séparemment, mais aussi un port HDMI pour connecter la borne sur une TV et profiter d'une image plus grande, en 720p. Concernant les 37 jeux embarqués, les voici :

Virtual Fighter ;

Space Harrier ;

Rad Mobile ;

Fantasy Zone ;

Altered Beast ;

Golden Axe ;

Golden Axe – The Revenge Of Death Adder ;

Alien Syndrome ;

Alien Storm ;

Wonder Boy ;

Wonder Boy In Monster Land ;

Wonder Boy III Monster Lair ;

Shinobi ;

Shadow Dancer ;

Cyber Police Eswat ;

Crack Down ;

Gain Ground ;

Quartet 2 ;

Puyo Puyo ;

Puyo Puyo 2 ;

Columns ;

Columns II ;

Stack Columns ;

Bonanza Bros. ;

Tant-R ;

Ichidant-R ;

Thunder Force AC ;

Sonic Boom ;

Dottori Kun ;

Flicky ;

SEGA Ninja ;

My Hero ;

Arabian Fight ;

Dark Edge ;

Cotton ;

Alex Kidd with Stella The Lost Stars ;

Scramble Spirits.

Du côté des accessoires, nous retrouvons une manette ainsi qu'un pad d'arcade avec son joystick, ce dernier étant décliné dans une Segatoys.com Edition limitée à 1 000 exemplaires et exclusive à la boutique de Just for Games. La SEGA Astro City Mini est quant à elle disponible en précommande à 159,99 € sur Amazon.