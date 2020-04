Seinfeld Adventure : des fans veulent transformer la sitcom culte en jeu vidéo, et ont même déjà un trailer

Seinfeld est l'une des séries télévisées comiques les plus appréciées des années 90. La sitcom fait en effet partie des plus suivies et des plus lucratives aux États-Unis, et est reconnue pour sa pertinence et son humour précis et travaillé sur les affres de la vie quotidienne, que nous devons aux créateurs Larry David et Jerry Seinfeld.

Les fans du feuilleton sont donc nombreux, encore aujourd'hui, la diffusion sur des SVOD comme Amazon Prime Video actuellement aidant à sa pérennité. Deux d'entre eux ont carrément envie d'offrir une nouvelle jeunesse aux personnages avec une adaptation en jeu vidéo, Seinfeld Adventure. Jacob Janerka, créateur de Paradigm, et Ivan Dixon, derrière le clip Feels Like Summer de Childish Gambino, ont déjà tout imaginé pour un point and click où Jerry, George et Elaine seraient jouables. Ils voudraient réaliser un ou plusieurs épisodes d'environ une demi-heure avec des récits originaux où les histoires de chacun se croiseraient, et un Kramer intervenant en tant que PNJ. Plusieurs pitchs d'épisodes interactifs sont déjà prêts, mais si un seul devait voir le jour, ce serait The Email, résumé sur le site officiel du projet.

Car oui, Seinfeld Adventure a déjà son portail et sa bande-annonce, quand bien même les créateurs n'ont pas encore les droits d'adaptation. Ils ne finaliseront par leur jeu vidéo tant qu'ils n'auront pas l'accord des ayants droit, Jerry Seinfeld en première ligne. Toute cette opération de communication est donc là pour capter son attention et espérer rentrer en contact avec lui pour essayer d'avoir son aval et lancer le développement. Si le feu vert est donné, une levée de fonds via Kickstarter n'est d'ailleurs pas exclue, à moins qu'un éditeur ne se manifeste pour les soutenir dans la démarche. Mais ça, c'est seulement si les créateurs de Seinfeld sont partants.