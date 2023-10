Dredge : une bonne nouvelle pour les fans qui en veulent encore

En mars dernier, Team17 et Black Salt Games lançait Dredge, un jeu d'aventure et de pêche dans un bateau, qui nous permettait surtout de découvrir un scénario très lovecraftien. Un titre très réussi qui a évidemment reçu de très bonnes notes, les développeurs ont publié plusieurs mises à jour gratuites, mais c'est loin d'être terminé.

Comme prévu, Dredge va avoir droit à une extension payante, qui vient d'être dévoilée cette semaine. The Pale Reach nous emmènera naviguer dans un nouveau biome complètement gelé, il faudra utiliser de nouvelles pièces d'équipement sur le bateau pour briser la glace et pêcher pas moins de 11 poissons et crabes inédits. Bien évidemment, il y aura aussi une nouvelle quête, sous fond d'une expédition maudite. Nadia Thorne, productrice chez Black Salt Games, détaille tout cela sur le blog PlayStation :

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer The Pale Reach, la première extension officielle pour Dredge. Il y a environ six mois, nous avons levé l’ancre en sortant Dredge, et vos réactions ont été tout bonnement extraordinaires. Les joueurs ont adoré plonger dans notre monde atmosphérique, où des horreurs surnaturelles projettent leurs ombres sur la vie d’un pêcheur d’une ville oubliée. Au cours de ces derniers mois, notre petite équipe s’est efforcée d’améliorer l’expérience de Dredge en ajoutant des fonctionnalités, des merveilles toujours plus monstrueuses et majestueuses, ainsi que des améliorations pratiques par le biais de mises à jour gratuites. Dredge: The Pale Reach propose un nouvel environnement aux joueurs, un biome glacé et immaculé qui attend les plus intrépides des explorateurs. Ceux qui accéderont à cette étendue glaciale embarqueront pour un périple à travers des canyons givrés. Durant leurs parcours, ils retraceront la route d’une expédition oubliée de tous pour dévoiler le destin de ceux qui se sont aventurés jusqu’ici. Pour briser la glace implacable de ce biome polaire et évoluer dans ses profondeurs, les joueurs devront améliorer leur navire avec de l’équipement spécialisé. Cependant, le monde de Dredge est submergé par un courant sous-marin malveillant qui corrompt la nature de ses sinistres desseins. Ceux qui oseront s’aventurer dans The Pale Reach parviendront-ils à mettre fin à une trahison historique ? Pourront-ils arrêter à temps l’invasion des ténèbres ? Proposant du nouveau contenu pour l’histoire, The Pale Reach comporte 11 nouvelles espèces de poissons et de crabes (sans oublier leurs aberrations correspondantes), ainsi qu’un tout nouveau type de poisson. Vous pouvez également accéder à un nouvel objet qui vous permettra de prolonger la fraîcheur de vos prises, où que vous pêchiez. Dès le début de la conception de Dredge, nous voulions créer un biome glacial, mais les autres environnements nous ont semblé plus adaptés à l’histoire que nous souhaitions raconter et au temps dont nous disposions pour terminer le jeu. Après la sortie du jeu, c’est devenu le biome le plus réclamé par les joueurs. Les joueurs se sont demandé à quoi pourrait ressembler un tel environnement, allant jusqu’à créer des fan-arts s’en inspirant. Nous sommes ravis de pouvoir concrétiser cette idée. The Pale Reach sortira le 16 novembre, et nous espérons que les joueurs apprécieront cette extension glacée du monde de Dredge. Mais nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous travaillons déjà sur la prochaine extension prévue, The Iron Rig, et espérons pouvoir vous en dire plus très bientôt ! En attendant, gardez les yeux rivés sur les glaciers.

Comme l'explique la productrice, la date de sortie de The Pale Reach est fixée au 16 novembre 2023 dans Dredge sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Et surtout, les fans auront une autre extension, The Iron Rig, à découvrir plus tard. Vous pouvez retrouver Dredge à partir de 21,24 € sur Amazon, GOG.com et Gamesplanet.

