Ce jeu de survie culte accueille une énorme extension glaciale, voici tout ce qu'il faut savoir

Lancé il y a maintenant 11 ans dans une version alpha, DayZ aura passé de longues années en Early Access avant de sortir en version 1.0 sur PC puis d'être porté sur PlayStation et Xbox. Malgré son grand âge, le jeu de survie est toujours aussi populaire et a rassemblé plus de 1,6 million de joueurs actifs le mois dernier. Ces derniers peuvent profiter de l'extension Livonia directement via le jeu de base, mais un autre contenu additionnel sort aujourd'hui.

Bohemia Interactive vient de lancer Frostline, la seconde extension de DayZ, qui nous emmène dans la région de Sakhal, une nouvelle carte glaciale avec un archipel volcanique aussi glacé que dangereux. Les joueurs vont pouvoir découvrir une zone de plus de 80 km² avec des environnements variés, utiliser de nouvelles mécaniques de survie demandant de gérer la chaleur et les ressources, explorer de nouvelles structures et faire face à une nouvelle faune. Voici quelques points clés de Frostline :

Une nouvelle carte - Découvrez un archipel intact où le temps semble figé.

Bohemia Interactive annonce au passage de l'économie du jeu a été modifiée, le butin est désormais défini en fonction du climat et des régions. Ainsi, sur Sakhal, les joueurs trouveront des vêtements chauds et des équipements orientaux, tandis que Livonia permettra de mettre les mains sur des vêtements d'été et des équipements occidentaux. Enfin, à Chernarus, les joueurs auront un peu des deux.

Les joueurs de DayZ vont avoir un tas de nouveautés à découvrir grâce à Frostline