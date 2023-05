Dredge : des mises à jour gratuites et un DLC payant annoncés dans la roadmap

Agréable surprise pour tous les amateurs de jeux vidéo un peu originaux et les lecteurs de Lovecraft, Dredge s'est fait remarquer lors de sa sortie à la fin du mois de mai, mais Team17 et Black Salt Games ont encore du contenu en réserve pour leur jeu de pêche avec d'effrayantes entités surnaturelles.

Les studios viennent en effet de dévoiler le carnet de route de Dredge, annonçant l'arrivée dans les prochains mois de plusieurs mises à jour gratuites rajoutant du contenu et des fonctionnalités, mais aussi un DLC payant. Nadia Thorne de Black Salt Games détaille, sur le blog PlayStation :

Nous sommes ravis de vous annoncer que de nouvelles expériences surnaturelles vous attendent dans Dredge au cours de l’année : trois mises à jour gratuites et une aventure payante, centrée sur Ironhaven Corporation, une organisation que certains des habitants du jeu ont peut-être déjà mentionnée en passant. Nous en reparlerons bientôt en profondeur.

Bon nombre d’entre vous ont réclamé l’ajout de nouvelles fonctionnalités sur la carte du jeu. Ce sera chose faite dès la première mise à jour gratuite de mai. De nouveaux indicateurs colorés vous permettront de sélectionner différents éléments à localiser : dangers, épaves, mystères et bien plus encore. La navigation entre deux zones n’en sera que plus efficace. Cette mise à jour inclura également des corrections de bugs et des modifications d’équilibrage.

La deuxième mise à jour ajoutera deux modes de jeu inédits, qui vous offriront de nouvelles manières radicalement différentes de profiter de Dredge. Le premier est un mode passif, pour les joueurs qui préfèrent vivre des moments plus calmes. Les monstres qui attaquent généralement les bateaux de pêche ne sont plus agressifs, ce qui permet de se concentrer sur la pêche, dans un environnement serein.

Le deuxième est une autre fonctionnalité très demandée : le mode Photo. Mais au lieu d’ajouter la possibilité de prendre des photos via un menu, nous avons opté pour une approche différente. À sa sortie, ce mode ajoutera un nouveau personnage qui aidera les joueurs à déverrouiller leur appareil photo et leur donnera des indices quant à l’emplacement des espèces marines locales. Certaines seront d’ailleurs exclusives à cette mise à jour. Ce mode sera par ailleurs relié à la fonction de partage de captures d’écran du système PlayStation, afin que vous puissiez faire découvrir vos trouvailles au reste du monde, qu’il s’agisse de baleines majestueuses ou d’abominations cauchemardesques tout droit sorties des profondeurs.

Notre troisième mise à jour introduira la possibilité de personnaliser son bateau, grâce à des éléments tels que des drapeaux ou des motifs de peinture. En explorant le littoral et les marécages de Dredge, vous déverrouillerez de nouveaux éléments pour rendre votre bateau véritablement unique. Nous vous communiquerons de plus amples informations sur ces deux dernières mises à jour plus tard dans l’année.

Enfin, nous développons un contenu additionnel payant, mais facultatif, qui mettra en scène la mystérieuse Ironhaven Corporation. Cette dernière veut lancer une opération de forage novatrice dans la zone afin de redynamiser la région, mais son véritable objectif reste inconnu. Rassemblez des matériaux pour bâtir des édifices, recueillez de la biomasse pour alimenter la foreuse, rencontrez de nouveaux personnages, fabriquez des équipements inédits, attrapez des poissons originaux et vous découvrirez peut-être ce qui se trame réellement autour de ce chantier.