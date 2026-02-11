Silent Hill Transmission : un jeu encore énigmatique va enfin être présenté cette semaine

Une licence loin d'être silencieuse





Depuis 2022, Konami a relancé sa licence Silent Hill, communiquant avec les joueurs au travers de présentations préenregistrées. C'est à cette occasion qu'avaient alors été dévoilés le remake de Silent Hill 2, l'oubliable expérience communautaire Silent Hill: Ascension, Silent Hill f, le film Return to Silent Hill, ainsi qu'un certain Silent Hill: Townfall. Tous les projets cités sont donc parus, sauf ce dernier, en plus de l'aventure gratuite Silent Hill: The Short Message. L'éditeur s'est d'ailleurs expliqué il y a quelques mois sur les raisons l'ayant poussé à annoncer autant de jeux d'un coup, quitte à faire patienter les fans.

Une nouvelle Transmission en approche





L'année 2026 va donc démarrer avec une quatrième édition du programme Silent Hill Transmission, qui sera diffusée dans la nuit de jeudi à vendredi, à 1h00. Oui, ce n'est pas idéal pour nous autres Européens. Comme annoncé, elle servira à nous donner des nouvelles concernant Silent Hill: Townfall, jeu de Screen Burn Interactive dont nous ne savons rien, pas même les plateformes auxquelles il se destine.

Vous l'aurez compris, la situation sera similaire à celle de l'édition de 2024, puisqu'un State of Play aura lieu peu de temps avant. Il faut donc s'attendre à y voir une bande-annonce avant que plus de détails ne soient donnés. Les rumeurs veulent d'ailleurs que la sortie de ce projet soit prévue pour cette année.

