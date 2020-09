Sony Xperia 5 II : caractéristiques, prix, et période de sortie, les jeux vidéo à l'honneur

Après la PlayStation 5, Sony dévoile et communique sur son nouveau téléphone, le Xperia 5 II. Nos yeux se posent donc sur un joujou technologique optimisé pour certaines productions vidéoludiques, possédant un écran 21:9 OLED 120 Hz, avec la possibilité de capturer des vidéos en 4K à 120 images par seconde. La firme japonaise a voulu créer un appareil tout-en-un, afin de contenter les amoureux « de photographies, de films, de musiques, et de jeux vidéo ».

Plus concrètement, quels sont les points à prendre en compte ?

Un design soigné avec la technologie dont vous avez besoin

La taille parfaite pour tenir dans votre main ou votre poche tout en intégrant les technologies Sony les plus récentes.



Équipé de la technologie professionnelle issue des appareils photo Alpha, le Xperia 5 II vous offre la vitesse et la précision dont vous avez besoin pour capturer toute la magie de l’instant avec une mise au point et une exposition parfaites.



En tant que passionné de films, vous souhaitez un smartphone qui les valorise. Téléchargez et diffusez votre contenu encore plus rapidement avec la connectivité 5G et profitez de scènes fluides grâce au taux de rafraichissement de l'écran de 120 Hz.



Avec son écran 21:9, le Xperia 5 II vous plonge au cœur de l'action. Son optimiseur de jeu, ses performances ultra rapides, sa fréquence d'actualisation de l'affichage de 120 Hz et sa précision tactile vous aident à mettre toutes les chances de votre côté.



Xperia est le smartphone officiel du tournoi Call of Duty: Mobile World Championship Tournament 2020 et le Xperia 5 II est prêt à relever le défi. Que vous jouiez pour le plaisir ou pour être sacré champion, le jeu a été optimisé en collaboration avec Qualcomm Snapdragon Elite Gaming pour améliorer votre expérience.



À une fréquence d’actualisation de l’affichage native de 120 Hz, les objets rapides sont reproduits de façon nette pour une expérience de jeu ultra fluide. Et le Xperia 5 II ne s’arrête pas là. Grâce à sa technologie de réduction du flou cinétique jusqu’à 240 Hz, l’écran met à jour l’image 240 fois par seconde pour vous offrir une action totalement nette.

Concernant les caractéristiques techniques de la bête :

Couleurs Bleu, gris, noir Dimensions 158 x 68 x 8 mm Poids 163 g Appareil photo arrière (1) Résolution : 12 Mpx

Taille : Capteur Exmor RS 1/1,7'' pour mobile

Ouverture : F1.7

Longueur focale : 24 mm

Angle de prise de vue : 82° Appareil photo arrière (2) Résolution : 12 MPx

Taille : 1/3,4"

Ouverture : F2.4

Longueur focale : 70 mm

Angle de prise de vue : 34° Appareil photo arrière (3) Résolution : 12 MPx

Taille : Capteur Exmor RS 1/2,55'' pour mobile

Ouverture : F2.2

Longueur focale : 16 mm

Angle de prise de vue : 124° Appareil photo avant Résolution : 8 Mpx

Taille : 1/4"

Ouverture : F 2

Angle de prise de vue : 84° Résistant à l'eau Résistant à l'eau (IP 65/68) Nombre de cartes SIM Double SIM hybride Batterie 4 000 mAh Eye AF temps réel humains et animaux Taux de rafraichissement Affichage de 120 Hz pour une image fluide Écran FHD+ HDR OLED au format 21:9 CinemaWide de 6,1” Vidéo Réalisation de films au ralenti en 4K HDR à 120 IPS Processeur Snapdragon 865 RAM 8 Go Stockage 128 Go

Extensible carte microSDXC (jusqu'à 1 To) 5G Oui Système d'exploiation Android 10 Capteurs Capteur d’empreintes digitales

Pour finir, retrouvez des vidéos et images en page deux et trois de cet article. Et c'est pour quand ? Le Sony Xperia II sera disponible en automne 2020, il coûtera 899 €.

