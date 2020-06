Square Enix : les équipes soutiennent le mouvement Black Lives Matter et versent 250 000 $

L'actualité ne parle que d'une chose, George Floyd et les émeutes aux États-Unis. Certaines firmes se sentent concernées par le mouvement Black Lives Matter et prennent position. Il y a peu, Sony Interactive Entertainment a témoigné de son soutien et a pris la décision de repousser l'évènement lié à la PS5, qui aurait dû avoir lieu jeudi 4 juin à 22h00.

Cette fois-ci, c'est Square Enix qui souhaite exprimer quelques mots.

Toutes les équipes de Square Enix à travers le monde, des bureaux aux studios, se tiennent aux côtés de la communauté noire dans la lutte contre le racisme, les préjugés et la haine. Nous nous engageons à verser 250 000 $ ainsi que la somme égale aux dons faits par nos employés afin de soutenir Black Lives Matter et d’autres organisations caritatives, pour lutter contre l’injustice raciale et avoir un impact positif sur le monde.

Comme vous venez de le lire, 250 000 $ ont été versés au mouvement Black Lives Matter afin d'aider diverses associations. D'autres sociétés vont certainement suivre le pas pour prêter main-forte.