Square Enix annonce un nouveau Just Cause et fait le point sur les NFT

Vous le savez, Square Enix a pris récemment la curieuse décision de se séparer de Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal ainsi que de plusieurs licences dont Tomb Raider, Deus Ex, Thief ou encore Legacy of Kain. Pourquoi ? Pour renflouer les caisses avec 300 millions de dollars en cash grâce à Embracer Group, et le studio nippon expliquait alors vouloir « aller de l'avant avec des investissements dans des domaines tels que la blockchain, l'IA et le cloud ».

Échanger Adam Jensen et Lara Croft contre des NFT, voilà un processus qui a fait grincer les dents de nombreux fans, mais dans un récent bilan financier, le CEO de Square Enix Yosuke Matsuda a clarifié ce dernier point, rassurant un peu les joueurs :

Plutôt que d'utiliser le montant des recettes de la cession dans de nouveaux domaines d'investissement tels que les NFT et la blockchain, nous avons l'intention de les utiliser principalement pour financer nos efforts visant à favoriser des licences solides et à améliorer nos capacités de développement dans notre segment principal du divertissement numérique.

De l'argent pour les jeux, voilà que ce veulent les joueurs, mais Yosuke Matsuda admet que plusieurs titres édités par Square Enix n'ont pas rencontré le succès escompté, il pense sans doute à Marvel's Avengers, Marvel's Guardians of the Galaxy et Outriders, mais des AAA sont en cours de production, et justement, une licence bien connue va faire son retour :

La franchise Just Cause restera notre propriété intellectuelle et nous travaillons actuellement au développement d'un nouveau titre dans la franchise.

Eh oui, Just Cause et Rico Rodriguez ne sont pas oubliés, Square Enix n'en dit pas davantage, mais il y a de fortes chances qu'Avalanche Studios soit encore au développement, lui qui est aussi occupé sur Contraband, une exclusivité Xbox. En attendant d'en savoir un peu plus, vous pouvez retrouver Just Cause 4 à 49,99 € sur Gamesplanet.