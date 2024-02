FOAMSTARS : déjà 6 saisons prévues pour cette année, Square Enix mettra le paquet sur les nouveautés

Même s'il n'était pas mentionné par les fuites, FOAMSTARS a bien fait une apparition au cours du State of Play de la nuit dernière, rien de plus normal à quelques jours seulement de son lancement et son arrivée immédiate au sein des jeux offerts aux abonnés du PlayStation Plus. Ce beau cadeau de Square Enix et Sony comptent bien perdurer dans le temps et nous avions appris à l'annonce de sa sortie qu'il proposerait un système de Pass saisonnier comme bon nombre de jeux sur le marché. Nous avons désormais droit à plus de détails concernant le contenu prévu pour l'année 2024, avec d'ores et déjà six saisons de prévues ! Et pour commencer, voici une bande-annonce pour la première d'entre elles, intitulée Starry Pop / Pop étoilée.

Cette Saison 1 débutera au lancement le mardi 6 février et durera cinq semaines, jusqu'au vendredi 8 mars. En effet, le contenu sera renouvelé assez régulièrement, avec à chaque fois une sélection de personnages jouables, des cartes, évènements et éléments cosmétiques inédits, ainsi qu'un Pass saisonnier dont la déclinaison premium coûtera 5,99 €. Espérons pour les joueurs que le FOMO ne sera pas trop présent avec un rythme aussi soutenu... Les visuels nous indiquent qu'il y aura seulement 41 rangs à gravir en engrangeant de l'XP via les combats, missions et défis. Ce qui est certain, c'est que le jeu ne se prendra pas au sérieux, en témoigne la vidéo et le personnage jouable qui sera ajouté lors de la Saison 2, Légend'hair avec sa coupe disco et son look de catcheur.

Vous trouverez quelques visuels en page suivante, montrant certaines notamment skins, et le planning des différents contenus ci-dessous :

Saison 1 Fête classée : gravissez les rangs de FOAMSTARS en participant à deux évènements saisonniers à durée limitée, la fête classée Star solitaire conçue pour les joueurs solo, et la fête classée Constellation de stars conçue pour les équipes. Il y a sept rangs à atteindre : Star bronze, Star argent, Star or, Star platine, Star diamant, Superstar et Légende de la fête. Obtenir suffisamment de points de classement permettra aux joueurs de participer à des tests de classement.

