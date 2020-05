Super Nintendo World : la construction presque terminée, la preuve avec une photo aérienne

Autant se l'avouer, peu d'entre nous auront la chance d'aller à Osaka pour visiter l'Universal Studio et son nouveau Super Nintendo World dédié à l'univers de Mario. Mais l'arrivée d'un parc à thème autour du plombier moustachu fascine par delà les frontières, et il y a de quoi : application, bracelets connectés et expériences ludiques en tout genre seront présents dans cette zone colorée qui va ranimer des âmes d'enfants et des réflexes de joueurs.

Comme souvent avec les parcs d'attractions, le chantier est sous haute protection avec des dispositions en tout genre pour limiter l'accès et la prise de photos. Des aperçus d'un bâtiment avaient déjà été proposés par des locaux sur la Toile, mais c'est cette fois un plan large aérien et large du chantier, désormais bien plus avancé, qui est partagé par imaiko02 sur Instagram. Il a à priori était pris avec un drone, sans l'accord du parc.

Si vous vous souvenez de la maquette qui avait fuité en ligne, les idées des architectes semblent avoir été respectées en tout point, avec un château de Bowser et des rappels aux environnements cultes de Super Mario, Mario Kart et compagnie. Nous devrions rapidement avoir un regard complet sur le chantier fini et les activités prévues : Super Nintendo World doit officiellement ouvrir à l'été 2020 à Osaka.