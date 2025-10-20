Switch 2 : la marque française Oniverse dévoile ses accessoires

Oniverse, marque française spécialiste des accessoires gaming, plonge les gamers dans son univers futuriste à l'approche des fêtes de fin d'année, avec une gamme riche consacrée à la Nintendo Switch 2 ainsi que de nombreux accessoires multiplateformes. L'entreprise redéfinit l'expérience des joueurs européens avec des produits aux finitions soignées, qui offrent une expérience complète, fluide et cohérente. L'ensemble des produits sont imaginés et développés en France avec une ambition claire : proposer des accessoires accessibles sans compromis sur la qualité.

Présente dans plus de 20 pays, Oniverse poursuit son développement après le lancement, début 2025, d'une gamme de casques gaming salués pour leur confort, leur autonomie et leur design. Au lancement de la Nintendo Switch 2, la marque a conçu une gamme dédiée, aux couleurs de la console, qui rencontre déjà un fort succès commercial grâce à son innovation, son style et son rapport qualité/prix attractif. Ces accessoires auront toute leur place sous le sapin, et raviront les détenteurs de la dernière console de Nintendo en quête d'une expérience de jeu optimale.

La station de charge Quadrant – Prix de vente conseillé : 26,99 €





Avec sa silhouette élégante, la station de charge Quadrant permet de charger 4 Joy-con en même temps en moins de 3h. Les manettes se connectent en toute simplicité aux ports magnétiques, tandis qu'un indicateur lumineux permet d'identifier immédiatement celles qui sont chargées. Un éclairage LED personnalisable (10 modes lumineux) souligne le dock de chargement compact (15cm), pensé pour être stable même avec un seul Joy-Con connecté.

Le Starter pack 8-en-1 – Prix de vente conseillé : 16,99 €





Un ensemble d'accessoires indispensables pour les nouveaux détenteurs d'une Nintendo Switch 2 ! Le Starter Pack 8-en-1 pour Nintendo Switch 2 combine étui de transport rigide, pour les joueurs nomades ; un doubleur audio jack ; une protection pour écran ainsi que des lingettes et chiffons nettoyants, afin de s'assurer d'avoir toujours la meilleure visibilité ; ainsi qu'un câble de charge USB-C vers USB-C de 1m50, avec adaptateur USB-A, pour charger en toutes circonstances.

Le casque Polaris – Prix de vente conseillé : 59,99 €





Pierre angulaire de l'écosystème Oniverse, les casques de la marque combinent confort, technologie et immersion. Grâce à une autonomie prolongée, une faible latence et une compatibilité multiplateforme : tout est pensé pour plonger le joueur au cœur de son expérience. Le casque Polaris, disponible en quatre coloris (Eclipse Black, Celestial White, Aurora Pink ou, à partir de novembre 2025, Sideral Blue avec accents cuivrés), propose 3 modes de connexion distincts.

Dongle sans fil 2.4 GHz, offrant une faible latence de 22ms pour des performances optimales.

Bluetooth, pour l'écoute de musique ou pour les appels.

Câble Jack 3.5mm, qui permet d'utiliser le casque même déchargé pour pouvoir profiter du son et du micro en toutes circonstances.

Pensé pour une expérience gaming optimale, il bénéficie d'un son virtuel Surround 7.1 (uniquement sur PC), d'une autonomie de 48h sans LED pour un temps de recharge de moins de 3h en plus de l'utilisation sans batterie, d'un poids plume de 225g et d'une compatibilité avec toutes les plateformes de jeu (PC, PS5, PS4, Switch 1 & 2, ainsi que, en filaire, Xbox One/One S/Series X). Il possède un micro intégré pour une utilisation nomade et un micro détachable souple inclus pour une communication claire en toutes circonstances.

Des produits pensés pour demain





Fort de ces premiers lancements, Oniverse prépare d'autres nouveautés pour la fin d'année, avec deux manettes compatibles Nintendo Switch 2. Celles-ci s'inscriront parfaitement dans les codes de la marque, et porteront des noms inspirés de l'espace et des constellations, reflet d'un univers en expansion continue. Elles intègreront également des innovation technologiques pensées pour en améliorer la durabilité.

Persuadée que le monde de demain passe par le respect de celui d'aujourd'hui, l'équipe d'Oniverse intègre en effet les enjeux de durabilité dès la conception. Avec des batteries amovibles, des joysticks anti-drift, autonomie prolongée, ou encore des emballages 100% carton, Oniverse a à cœur de proposer des innovations qui améliorent la durabilité et la recyclabilité des accessoires. Cyril Benoit, PDG et fondateur d'Oniverse, déclare :

Where Gamers Thrive - là où les joueurs s'accomplissent n'est pas qu'un slogan. C'est une promesse ; celle d'un monde dans lequel les joueurs trouvent leur place, prennent confiance et grandissent accompagnés par des accessoires fiables. Avec un univers cohérent et une approche narrative forte, Oniverse se positionne à la croisée du hardware, du design et du storytelling, pour faire le pont entre la technologie et l'imaginaire.

Les produits Oniverse seront disponibles à la vente sur le stand de la Fnac lors de la Paris Games Week, du 30 octobre au 2 novembre 2025. Vous pouvez retrouver les produits Oniverse sur Amazon, Cdiscount et Fnac.