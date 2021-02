The Climb 2 : une date de sortie proche pour la suite du jeu VR vertigineux de Crytek

Sorti en plein essor de la réalité virtuelle, The Climb avait fait sensation par son concept et les plans qu'il offrait. Un jeu d'escalade à la première personne, il faut avouer que cela fait rêver. Pour ceux qui possèdent un Oculus Quest ou Rift, Crytek veut aller encore plus loin avec The Climb 2, présenté au Facebook Connect en septembre dernier.

Cette suite se targue de proposer 15 tracés inédits, un environnement urbain s'ajoutant aux 4 déjà proposés, des interactions renouvelées avec l'apparition de cordes, échelles, équipements réagissant au poids et plus encore, ainsi que 32 gants, 25 montres et 36 bracelets à débloquer. Les anciennes maps seront de retour, mais à des heures différentes pour des ambiances lumineuses originales, et avec des degrés de difficulté supplémentaires : le tout pourra être arpenté en multijoueur asynchrone pour réaliser les meilleurs scores en ligne.

LA VUE EST BIEN PLUS BELLE D’EN HAUT Partez à la conquête des leaderboards en affrontant vos amis dans la suite de cette expérience de VR emblématique. LE SOLO INTÉGRAL COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS CONNU Vivez la montée d’adrénaline qu’engendre l’escalade sans corde. Gravissez de nouveaux sommets, explorez d’immenses grottes et dénichez des passages secrets au fil de votre ascension. PRENEZ DE LA HAUTEUR Parcourez des montagnes, contemplez des vues magnifiques et explorez des éléments dynamiques. Gardez la tête froide que vous soyez entouré de gratte-ciels ou de volcans en éruption. UN MODE MULTIJOUEUR AMÉLIORÉ Affrontez vos amis grâce à de nouvelles fonctionnalités multijoueurs. Mesurez-vous à vos adversaires, tentez de battre les meilleurs chronos et faites vos preuves. DES VISUELS ÉPOUSTOUFLANTS Découvrez des panoramas à couper le souffle et des graphismes révolutionnaires. Les visuels améliorés et les environnements extraordinaires proposés vous donneront envie de ne plus jamais baisser les yeux.

Et si nous reparlons de The Climb 2 cette semaine, c'est parce que sa date de sortie vient d'être calée au 4 mars 2021 ! Le meilleur moyen d'en profiter si vous n'avez pas encore de casque VR, c'est avec un Oculus Quest 2, disponible pour 349,00 € sur Amazon.fr.