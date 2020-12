The Curious Tale of the Stolen Pets : la mise à jour « Holiday Gifts Update » est de retour avec dans sa hotte une histoire de Père Noël

The Curious Tale of the Stolen Pets nous met dans la peau d'un personnage qui doit aider son grand-père à résoudre le mystère des animaux de compagnie volés en explorant des mondes miniatures pensés et conçus pour la réalité virtuelle. Chaque monde est unique, plein d'interactions ludiques, d'énigmes originales et, cerise sur le gâteau, il est jouable sans les contrôleurs Touch grâce au Hand Tracking des Oculus Quest 1 et 2.

Pour les fêtes, Fast Travel Games, vient de mettre à jour The Curious Tale of the Stolen Pets avec une extension appelée Holiday Gifts Update qui apporte une chasse au trésor de Noël, car Grand-Père Noël a malheureusement perdu ses cadeaux, un dans chaque monde. Cette mise à jour sera disponible jusqu'au 10 janvier 2021. Les récompenses obtenues et récupérées avant cette date resteront accessibles.

James Hunt, Creative Lead, a déclaré : « The Curious Tale a connu des moments fantastiques depuis son lancement fin 2019, en gagnant de nombreuses récompenses et nominations du monde entier (méritées, NDLR). Cette mise à jour est la même que celle que nous avions publiée à la même période l'année dernière, mais comme le jeu a attiré des dizaines de milliers de nouveaux joueurs sur Oculus Quest depuis lors, nous avons estimé que nous devrions leur donner la chance d'aider grand-père Santa et réclamer leurs récompenses, bien sûr ! »

The Curious Tale of the Stolen Pets est disponible 14,99 € sur l'Oculus Quest Store et si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger pour 349,99 €.